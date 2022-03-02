Масленичная неделя — это даже звучит вкусно. Кружевные блинчики, пышные оладушки с разнообразными добавками — от такого угощения вряд ли кто-то откажется. Курс новый, а цены в «Галамарте» — старые. Стоит присмотреться к легкой, удобной и практичной посуде, незаменимой для тех самых блинчиков «как на картинке».

Готовить блинчики лучше всего, конечно, на специальной блинной сковороде с антипригарным покрытием (к Масленице — с хорошей скидкой!): так они не пригорят и будут легко сниматься, к тому же масла требуется самый минимум. А подавать блины (да и любые другие десерты) можно на красивом блюде из закаленного стекла — как раз для праздничного стола!

Все для вкусной Масленицы — в «Галамарте». Источник: сеть магазинов «Галамарт»

Не забудьте и про сопутствующие готовке вещи: кружку для просеивания муки, венчик из нержавеющей стали и лопатку из бамбука (не царапает поверхность и не впитывает запахи). Но не едиными блинами мы сыты на Масленицу: для разнообразных блюд и десертов отлично подойдет глубокий противень от SATOSHI. Легко использовать, легко мыть, легко хранить, и его тоже можно приобрести с очень приятной весенней скидкой.

Все для вкусной Масленицы — в «Галамарте». Источник: сеть магазинов «Галамарт»

Быстро вымесить тесто (и значительно облегчить себе задачу) можно с помощью погружного блендера LEBEN. Он же пригодится для ароматных супов-пюре и необычных авторских соусов: смешивайте и комбинируйте так, как подсказывает фантазия!

Для долгих семейных чаепитий (а куда без них на Масленицу) идеально подойдет чайник-термопот от LEBEN: он поддерживает горячую температуру жидкости в течение нескольких часов — и не надо каждый раз бегать кипятить чайник, отвлекаясь от интересных разговоров. Ну, а немного освежить кухню к весне помогут кухонные полотенца из серии «Мятный латте» от PROVANCE в нежных спокойных расцветках.

Все для вкусной Масленицы — в «Галамарте». Источник: сеть магазинов «Галамарт»

Кстати, Масленица — отличный повод для того, чтобы привлечь детей к готовке: малышам можно поручить взвешивать ингредиенты, взбить яйцо венчиком или перемешать тесто. Совместное приготовление еды — это прекрасное времяпрепровождение, которое всем придется по душе. Ну, а «Галамарт» желает всем вкусной масленичной недели!

ИП Невежин И.И. (ОГРНИП 316965800170511). Свердловская обл, г Екатеринбург.

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