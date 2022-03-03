К вопросу об организации похорон

Планируя церемонию такого плана, важно решить проблему с транспортировкой родных и близких, а также принять во внимание то, что с кладбища нужно еще добраться до места, где будет поминальный обед. Своими силами организовать процесс без накладок и непредвиденных затрат достаточно сложно. По этой причине многие обращаются за поддержкой в специализированные агентства. Представители похоронных служб грамотно планируют и контролируют расходы денег клиентов. Последние всегда могут запросить отчет и проанализировать реальные статьи расходов.
В перечень услуг входят следующие:
- документы для захоронения;
- юридическая поддержка и сопровождение в разных инстанциях;
- приобретение похоронных атрибутов на основании выделенного бюджета и конфессиональных предпочтений;
- бронирование участка на кладбище;
- проведение и организация поминок;
- комплексное сопровождение похорон.
О разновидностях траурных церемоний
- Социальные — организация и проведения погребения в случае ограниченного бюджета без серьезных денежных вложений.
- Стандартные — предусматривается полный список услуг — от вызова агента домой до оформления документов и прочих мероприятий.
- Элитные — погребение по высоким стандартам. Сюда входит расширенный сервис — оперативный выезд по адресу, оформление документов, решение проблем юридического типа, передача усопшего в морг, подготовка к похоронам, заказ священника и оркестра.
- Кремация — предполагает сожжение тела умершего и помещение праха в урну.
Достоинства профессионального подхода
- круглосуточная работа;
- организация обрядов на основании вероисповедания усопшего;
- комплексные услуги;
- опытный персонал — деликатность, тактичность и сочувствие — это лишь пару характеристик, которыми обладают сотрудники профессиональных агентств.
- грамотная консультация — информирование о программах поддержки тех, кто потерял близкого человека.