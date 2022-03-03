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К вопросу об организации похорон

Похороны являются достаточно непростым процессом, причем как с точки зрения подготовки и ответственности, так состояния, в котором находится семья усопшего. Нужно отметить, что организация похорон предполагает ряд моментов — от традиций и ритуалов в церкви до юридической части, и приобретения ритуальных принадлежностей. Практика показывает, что часто люди впервые сталкиваются с организацией погребения, что является для них серьезным стрессом.

Организация похорон.
Организация похорон.
Фото предоставлено рекламодателем.

Планируя церемонию такого плана, важно решить проблему с транспортировкой родных и близких, а также принять во внимание то, что с кладбища нужно еще добраться до места, где будет поминальный обед. Своими силами организовать процесс без накладок и непредвиденных затрат достаточно сложно. По этой причине многие обращаются за поддержкой в специализированные агентства. Представители похоронных служб грамотно планируют и контролируют расходы денег клиентов. Последние всегда могут запросить отчет и проанализировать реальные статьи расходов.

В перечень услуг входят следующие:

  • документы для захоронения;
  • юридическая поддержка и сопровождение в разных инстанциях;
  • приобретение похоронных атрибутов на основании выделенного бюджета и конфессиональных предпочтений;
  • бронирование участка на кладбище;
  • проведение и организация поминок;
  • комплексное сопровождение похорон.

О разновидностях траурных церемоний

  1. Социальные — организация и проведения погребения в случае ограниченного бюджета без серьезных денежных вложений.
  2. Стандартные — предусматривается полный список услуг — от вызова агента домой до оформления документов и прочих мероприятий.
  3. Элитные — погребение по высоким стандартам. Сюда входит расширенный сервис — оперативный выезд по адресу, оформление документов, решение проблем юридического типа, передача усопшего в морг, подготовка к похоронам, заказ священника и оркестра.
  4. Кремация — предполагает сожжение тела умершего и помещение праха в урну.

Достоинства профессионального подхода

  • круглосуточная работа;
  • организация обрядов на основании вероисповедания усопшего;
  • комплексные услуги;
  • опытный персонал — деликатность, тактичность и сочувствие — это лишь пару характеристик, которыми обладают сотрудники профессиональных агентств.
  • грамотная консультация — информирование о программах поддержки тех, кто потерял близкого человека.
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