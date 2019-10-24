Как безопасно взять заём под залог: советы экспертов

Надежный кредитор, честные условия, прозрачный договор — основа безопасности заемщика при оформлении займа под залог автотранспорта. Что нужно учитывать, беря взаймы деньги, чтобы не расстаться со своим имуществом, рассказывают эксперты компании «Ваш инвестор».

Займы под залог — один из видов кредитования, при котором заемщик предоставляет в качестве обеспечения свое имущество, например, автотранспортное средство. Поэтому так важно реально оценить свои возможности по возврату денег кредитору и ответственно подойти к выбору компании, предоставляющей такие займы.

В первую очередь проверьте, легально ли работает микрофинансовая организация, в которую вы обратились. Для этого зайдите на официальный сайт Банка России и проверьте наличие выбранной компании в государственном реестре микрофинансовых организаций (МФО). МФО, работающие на территории России законно, обязательно должны состоять в данном реестре и иметь соответствующее свидетельство.

Признаком недобросовестности МФО может являться то, что его представитель просит клиента оплатить комиссию за рассмотрение заявки, внести предоплату, перечислить деньги на какой-либо счет или карту. Рассмотрение заявки о выдаче займа — это бесплатная услуга и денежного вознаграждения за эту услугу не полагается.

Как безопасно взять заём под залог. ООО МКК «Ваш инвестор»

Стоит насторожиться, если какое-либо лицо предлагает заём от имени действующей микрофинансовой организации, показывает соответствующие документы и разрешения на действия от имени этой организации, но при этом все предложения поступают не через официальные каналы связи, а через каналы, не принадлежащие данной организации. Это распространенная схема мошенничества, действующая в сети Интернет, и, в частности, в социальных сетях.

Когда выбор в пользу той или иной компании уже сделан, внимательно прочитайте все условия договора перед его подписанием и особое внимание обратите на процентную ставку и размер переплаты, которые выделены в рамку на специально отведенном месте на первой странице договора.

«Ваш инвестор» — современный сервис займов, гарантирующий безопасность сделок. Займы предоставляются на любые цели под залог легкового или грузового автотранспорта, а также спецтехники. Все условия по займу подробно и четко прописаны в договоре, никаких скрытых комиссий и сносок мелким шрифтом. Клиент компании «Ваш инвестор» может продолжать пользоваться собственным автомобилем без каких-либо ограничений в передвижениях, если выберет соответствующую программу — «под ПТС». Деньги можно получить в день подачи заявки — например, переводом на банковскую карту или наличными через систему Contact в отделениях банков-партнеров.

Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

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