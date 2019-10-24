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Как безопасно взять заём под залог: советы экспертов

Надежный кредитор, честные условия, прозрачный договор — основа безопасности заемщика при оформлении займа под залог автотранспорта. Что нужно учитывать, беря взаймы деньги, чтобы не расстаться со своим имуществом, рассказывают эксперты компании «Ваш инвестор».

Как безопасно взять заём под залог.
Как безопасно взять заём под залог.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Займы под залог — один из видов кредитования, при котором заемщик предоставляет в качестве обеспечения свое имущество, например, автотранспортное средство. Поэтому так важно реально оценить свои возможности по возврату денег кредитору и ответственно подойти к выбору компании, предоставляющей такие займы.

В первую очередь проверьте, легально ли работает микрофинансовая организация, в которую вы обратились. Для этого зайдите на официальный сайт Банка России и проверьте наличие выбранной компании в государственном реестре микрофинансовых организаций (МФО). МФО, работающие на территории России законно, обязательно должны состоять в данном реестре и иметь соответствующее свидетельство.

Признаком недобросовестности МФО может являться то, что его представитель просит клиента оплатить комиссию за рассмотрение заявки, внести предоплату, перечислить деньги на какой-либо счет или карту. Рассмотрение заявки о выдаче займа — это бесплатная услуга и денежного вознаграждения за эту услугу не полагается.

Как безопасно взять заём под залог.
Как безопасно взять заём под залог.
ООО МКК «Ваш инвестор»

Стоит насторожиться, если какое-либо лицо предлагает заём от имени действующей микрофинансовой организации, показывает соответствующие документы и разрешения на действия от имени этой организации, но при этом все предложения поступают не через официальные каналы связи, а через каналы, не принадлежащие данной организации. Это распространенная схема мошенничества, действующая в сети Интернет, и, в частности, в социальных сетях.

Когда выбор в пользу той или иной компании уже сделан, внимательно прочитайте все условия договора перед его подписанием и особое внимание обратите на процентную ставку и размер переплаты, которые выделены в рамку на специально отведенном месте на первой странице договора.

«Ваш инвестор» — современный сервис займов, гарантирующий безопасность сделок. Займы предоставляются на любые цели под залог легкового или грузового автотранспорта, а также спецтехники. Все условия по займу подробно и четко прописаны в договоре, никаких скрытых комиссий и сносок мелким шрифтом. Клиент компании «Ваш инвестор» может продолжать пользоваться собственным автомобилем без каких-либо ограничений в передвижениях, если выберет соответствующую программу — «под ПТС». Деньги можно получить в день подачи заявки — например, переводом на банковскую карту или наличными через систему Contact в отделениях банков-партнеров.

Компания «Ваш инвестор» включена в государственный реестр микрофинансовых организаций Центрального Банка Российской Федерации, является членом саморегулируемой организации «МиР». Наши услуги представлены в 12 городах России, а в 2019 году компания «Ваш инвестор» была признана «Лучшей микрофинансовой организацией» по итогам XV ежегодной премии имени П. А. Столыпина в области экономики и финансов журнала «Банковское Дело».

Узнайте больше о займах под залог автотранспорта на сайте vashinvestor.ru.

«Ваш инвестор» — сервис комфортных займов под залог

Тел.: 8−800−555−00−31 (звонок по России бесплатный)

Сайт: vashinvestor.ru

Займы предоставляет ООО МКК «Ваш инвестор». Свидетельство ЦБ РФ № 651303550004037. Подробные условия выдачи займов на сайте vashinvestor.ru.

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