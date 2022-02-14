Как клиенты компании «Алтайэнергосбыт» сохраняют деревья

Более 18 тыс. клиентов АО «Алтайэнергосбыт» (входит в Группу «Интер РАО») в 2021 году перешли на онлайн-квитанции и электронный документооборот (ЭДО) с компанией. В целом число таких клиентов превысило 36 тысяч.

Таким образом, свыше 31 тыс. абонентов-физлиц теперь получают электронные квитанции по e-mail, подписавшись на них в «Личном кабинете клиента» (ЛКК). Еще порядка 5 тыс. абонентов-юрлиц обмениваются документами с АО «Алтайэнергосбыт» в электронном виде. Вместе они спасают от вырубки 125 деревьев в год. За 10 лет им удастся сберечь свыше 3 га леса.

Согласно расчётам, ежегодно 4,9 тыс. человек, получающие хотя бы одну онлайн-квитанцию (вес бумажной в среднем равен 8,5 г) в месяц, ежегодно спасают от вырубки 12 деревьев. При этом у такого же количества юридических лиц, работающих с ЭДО, показатель спасённых деревьев в 4−5 раз выше.

Сохранять наши леса и не копить бумажные квитанции может каждый из абонентов.

Кроме того, у потребителей — физических лиц, отказавшихся от бумажной квитанции, есть возможность «высадить» персональное дерево в виртуальной аллее и поделиться им в социальных сетях или просто полюбоваться им. Сделать это можно в рамках экопроекта Группы «Интер РАО» — «Каждое дерево на счету».