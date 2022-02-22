Как купить компанию за рубежом без хлопот

GSL («ДЖИ ЭС ЭЛЬ — ПРАВО») предоставляет возможность компаниям вести деятельность не только в родной стране, но и расширяться на ряд других стран, где находятся потенциальные клиенты. GSL это группа, первоначальная задача которой состоит в помощи открывать собственные филиалы в других странах, однако это далеко не конечный перечень услуг, которые предоставляет организация.

Регистрация компаний

Российское корпоративное право жесткое по отношению к компаниям, однако в других странах условия лояльные, то же касается и налогообложения. По этой причине крупные организации регистрируют офисы в других странах, однако работают на территории РФ или СНГ.

Вдобавок к регистрации также предоставляются услуги по открытию новых счетов в банке, включая оффшорные счета, которые могут быть необходимы организации. Зарубежные налоги ниже для бизнеса, поэтому имеет смысл переносить деятельность в другую страну, это позволит сэкономить большое количество средств.

Приобретение уже готовых компаний

Мировое корпоративное законодательство дает возможность приобретать уже готовые компании в других странах. Они сформированы, имеют соответствующие разрешения, юридический и физический адреса. Покупателю остается только подписать документацию на переоформление на себя. Самостоятельно приобрести готовую к работе фирму заграницей сложно, но легко при помощи группы GSL.

Компания возьмет на себя сложности по поиску подходящего варианта в соответствии с предъявляемыми фильтрами, поможет подобрать фирму, которая будет устраивать покупателя. Оформление документации также проводится в фоновом режиме специалистами.

Преимущества сотрудничества

Компания мультинациональна, имеет офисы в девяти разных странах, специалисты говорят на 16 разных языках, проблема языкового барьера решена, что существенно упрощает взаимодействие клиента и специалистов.

Группа открывает счета фактически по всему миру, свыше 200 банков, в которых доступна возможность открытия счетов для различных целей. 30-летний опыт в бизнесе позволяет осуществлять большую часть процессов фактически в автоматическом режиме, высокий профессионализм и быстрота позволят клиентам получить результат в короткие сроки. Поддержка на всех этапах приобретения и последующего оформления недвижимости, юридических и физических адресов, консультации по интересующим вопросам.