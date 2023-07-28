28 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid: 4CQwVszH9pUjpJQAAb6

Как начать и сразу же закончить подготовку к школе

Это вполне реально, поскольку «Галамарт» делает очень щедрый подарок детям и родителям: 29 и 30 июля здесь будет действовать акция «Второй товар за 1 рубль» на все канцтовары. С уверенностью можно сказать, что, независимо от погоды за окном, это будут очень жаркие выходные!

Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Галамарт предлагает широкий ассортимент товаров для школы.
Источник: компания Галамарт.

Берем:

  • Для записей — тетради и блокноты (с запасом);
  • Для творчества — мелки, наборы маркеров, краски и цветную бумагу;
  • Для удовольствия — фигурные блокноты, ручки с помпонами, пеналы-хамелеоны и точилки-пирожные от ClipStudio;
  • И все складываем в рюкзак из новых коллекций: «Милый котик» для девочек или «Кул геймер» для мальчиков.

Вот и все: теперь до 1 сентября точно можно будет забыть о школе. Еще больше товаров здесь.

Организатор акции: *ООО «Галастор» (ОГРНИП 1207700479040).
119034, Москва, ул. Пречистенка, д. 40/2, стр. 1, этаж 3, помещ. XXIII.
* Акция «Второй товар за 1 рубль» действует на все школьные товары 29-30 июля 2023 г. в розничных магазинах «Галамарт».
Подробнее об организаторе и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 800 25 000 25 и на сайте www.galamart.ru Информация на изображениях может отличаться от действительной.

0+

  • Реклама
  • ООО "Галастор"

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость