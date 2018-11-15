Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Барнауле

- как с помощью CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;
- как создать единый канал общения с клиентами;
- как в 2 раза повысить коэффициент полезного действия сотрудников;
- как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль;
- как правильно автоматизировать бизнес-процессы;
- как за 1 клик провести полный анализ продаж;
- как создать эффективный маркетинг.
Семинар принесет пользу, если вы:
- занимаетесь оптово-розничной торговлей;
- нацелены на работу с B2B-рынком.
А значит:
- хотите научиться не упускать клиентов;
- готовы продавать клиенту больше;
- желаете отслеживать эффективность отдела продаж;
- готовы к технологическим переменам;
- хотите автоматизировать рабочие процессы;
- устали догонять конкурентов;
- предпочитаете знать, куда уходят деньги, вложенные в рекламу и насколько эффективны эти вложения.
Практические примеры использования современных интернет-технологий сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Скорее регистрируйтесь, иначе ваше место займет кто-то другой! Количество мест ограничено.
Пройти регистрацию и посмотреть программу семинара можно здесь: clpo.ru/seminar
Все возникшие вопросы по семинару задавайте в компанию «ЦЛПО» по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru