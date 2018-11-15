Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Барнауле

Сколько времени вы тратите на контроль поручений, работы сотрудников, удовлетворенности клиентов вашими услугами? А сколько уделяете на стратегию развития своего бизнеса? Хватит зарываться в рутине и забывать обо всех планах. Узнайте о проверенных инструментах для развития вашего бизнеса на бесплатном семинаре «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов» .

Как не отдать клиента конкуренту.

6 декабря вы узнаете: как с помощью CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;

как создать единый канал общения с клиентами;

как в 2 раза повысить коэффициент полезного действия сотрудников;

как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль;

как правильно автоматизировать бизнес-процессы;

как за 1 клик провести полный анализ продаж;

как создать эффективный маркетинг.

Кому стоит посетить семинар? Семинар принесет пользу, если вы: занимаетесь оптово-розничной торговлей;

нацелены на работу с B2B-рынком. А значит: хотите научиться не упускать клиентов;

готовы продавать клиенту больше;

желаете отслеживать эффективность отдела продаж;

готовы к технологическим переменам;

хотите автоматизировать рабочие процессы;

устали догонять конкурентов;

предпочитаете знать , куда уходят деньги , вложенные в рекламу и насколько эффективны эти вложения.

Практические примеры использования современных интернет-технологий сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Скорее регистрируйтесь, иначе ваше место займет кто-то другой! Количество мест ограничено.

Пройти регистрацию и посмотреть программу семинара можно здесь: clpo.ru/seminar