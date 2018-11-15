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Как не отдать клиента конкуренту? Узнайте на бесплатном семинаре в Барнауле

Сколько времени вы тратите на контроль поручений, работы сотрудников, удовлетворенности клиентов вашими услугами? А сколько уделяете на стратегию развития своего бизнеса? Хватит зарываться в рутине и забывать обо всех планах. Узнайте о проверенных инструментах для развития вашего бизнеса на бесплатном семинаре «Как запустить продажи на полную мощность? 7 правил сохранения клиентов».

Как не отдать клиента конкуренту.
Как не отдать клиента конкуренту.
СС0
6 декабря вы узнаете:
  • как с помощью CRM допускать минимум ошибок при обслуживании клиента;
  • как создать единый канал общения с клиентами;
  • как в 2 раза повысить коэффициент полезного действия сотрудников;
  • как согласовать 5 договоров за 20 минут и не упустить прибыль;
  • как правильно автоматизировать бизнес-процессы;
  • как за 1 клик провести полный анализ продаж;
  • как создать эффективный маркетинг.
Кому стоит посетить семинар?

Семинар принесет пользу, если вы:

  • занимаетесь оптово-розничной торговлей;
  • нацелены на работу с B2B-рынком.

А значит:

  • хотите научиться не упускать клиентов;
  • готовы продавать клиенту больше;
  • желаете отслеживать эффективность отдела продаж;
  • готовы к технологическим переменам;
  • хотите автоматизировать рабочие процессы;
  • устали догонять конкурентов;
  • предпочитаете знать, куда уходят деньги, вложенные в рекламу и насколько эффективны эти вложения.

Практические примеры использования современных интернет-технологий сэкономят ваше время и деньги на самостоятельное изучение темы и предотвратят возможные ошибки. Скорее регистрируйтесь, иначе ваше место займет кто-то другой! Количество мест ограничено.

Пройти регистрацию и посмотреть программу семинара можно здесь: clpo.ru/seminar

Встречаемся 6 декабря 2018 года в 9.00 в конференц-зале ИД «Алтапресс» (ул. Короленко, 107).

Все возникшие вопросы по семинару задавайте в компанию «ЦЛПО» по телефону 8 (3852) 57-11-11 или электронной почте marketing@clpo.ru

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