21 марта
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Потребитель
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Как не забыть передать показания счётчика за свет

Чтобы вовремя передать показания счётчика электроэнергии, не обязательно устанавливать себе множество напоминаний, достаточно воспользоваться личным кабинетом клиента АО «Алтайэнергосбыт» (ЛКК). Сервис всегда подскажет даты передачи показаний прибора учёта и платежа за свет.

АО «Алтайэнергосбыт»

ЛКК доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay. Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить не более 5 минут на регистрацию.

Есть способ ещё легче — сервис «Передача показаний приборов учёта». Для передачи данных зайдите в любом браузере на ПК или смартфоне на сайт «Алтайэнергосбыта» и в оранжевой рамке нажмите кнопку с названием сервиса.

После этого введите лицевой счёт, показания и нажмите кнопку «Отправить».

АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством, клиент вправе до 25-го числа текущего месяца передавать показания счётчика.

Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Приём показаний приборов учёта».

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