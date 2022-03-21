Как не забыть передать показания счётчика за свет

ЛКК доступен на официальном сайте компании и в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое можно бесплатно скачать на платформах AppStore и GooglePlay. Чтобы им воспользоваться, необходимо потратить не более 5 минут на регистрацию.
Есть способ ещё легче — сервис «Передача показаний приборов учёта». Для передачи данных зайдите в любом браузере на ПК или смартфоне на сайт «Алтайэнергосбыта» и в оранжевой рамке нажмите кнопку с названием сервиса.
После этого введите лицевой счёт, показания и нажмите кнопку «Отправить».
АО «Алтайэнергосбыт» напоминает, что в соответствии с законодательством, клиент вправе до 25-го числа текущего месяца передавать показания счётчика.
Со всеми доступными способами передачи показаний счётчика можно ознакомиться на официальном сайте компании в разделе «Населению"/"Приём показаний приборов учёта».