Как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг «Алтайэнергосбыт»

1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При отсутствии карты можно обратиться в банк-участник программы лояльности и заказать выпуск карты платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень банков-участников можно на сайте Программы лояльности.
2. До момента оплаты коммунальных услуг зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» и активировать акцию одним из способов:
- на сайте privetmir.ru по ссылке;
- в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции нужно нажать на баннер с акцией и заполнить необходимые поля.
3. Оплачивать в период проведения акции коммунальные услуги картой «Мир» с помощью «Личного кабинета клиента» компании «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».
Кешбэк возвращается на карту в течение 5−7 рабочих дней.
С 15 июня по 31 декабря 2022 года.
Зарегистрироваться можно на официальном сайте компании либо в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», доступном для бесплатного скачивания в Google Play и App Store.
*Кешбэк — денежное поощрение в виде возврата части средств, затраченных покупателем на приобретение товаров (работ, услуг).
Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт». Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru.