Как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг «Алтайэнергосбыт»

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Что необходимо для получения кешбэка

1. Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир». При отсутствии карты можно обратиться в банк-участник программы лояльности и заказать выпуск карты платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень банков-участников можно на сайте Программы лояльности.

2. До момента оплаты коммунальных услуг зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» и активировать акцию одним из способов:

на сайте privetmir.ru по ссылке;

в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» на странице оплаты квитанции нужно нажать на баннер с акцией и заполнить необходимые поля.

3. Оплачивать в период проведения акции коммунальные услуги картой «Мир» с помощью «Личного кабинета клиента» компании «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт».