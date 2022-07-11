Как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг в АО «Алтайэнергосбыт»

С 15 июня все клиенты АО «Алтайэнергосбыт», оплачивающие коммунальные услуги через «Личный кабинет клиента» (ЛКК) на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» с помощью карты «Мир», могут получить кешбэк в размере 1% от суммы платежа.