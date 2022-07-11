11 июля
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Потребитель

Как получить кешбэк за оплату коммунальных услуг в АО «Алтайэнергосбыт»

С 15 июня все клиенты АО «Алтайэнергосбыт», оплачивающие коммунальные услуги через «Личный кабинет клиента» (ЛКК) на сайте компании или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт» с помощью карты «Мир», могут получить кешбэк в размере 1% от суммы платежа.

АО «Алтайэнергосбыт»

Для получения кешбэка необходимо:

1
Иметь банковскую карту платёжной системы «Мир»

При отсутствии карты можно обратиться в банк — участник программы лояльности и заказать выпуск карты платёжной системы «Мир». Посмотреть перечень банков — участников можно на сайте Программы лояльности.

2
Стать участником Программы лояльности платёжной системы «Мир»

До совершения операции оплаты коммунальных услуг зарегистрировать карту «Мир» в Программе лояльности платёжной системы «Мир» и активировать акцию одним из следующих способов:

  • на сайте privetmir.ru по ссылке;
  • в личном кабинете или мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», на странице оплаты квитанции, нужно нажать на баннер с акцией и заполнить необходимые поля.
3
Произвести оплату с помощью Личного кабинета клиента

Оплачивать в период проведения акции коммунальные услуги картой «Мир» с помощью Личного кабинета клиента АО «Алтайэнергосбыт» на официальном сайте или в мобильном приложении «Мой Алтайэнергосбыт», которое доступно для бесплатного скачивания на платформах App Store и Google Play.

Кешбэк возвращается на карту в течение 5−7 рабочих дней.

Организатор акции — АО «Национальная система платёжных карт» (оператор платёжной системы «Мир») при участии АО «Алтайэнергосбыт».

Акция продлится до 31 декабря 2022 года.

Вся информация об организаторе акции, правилах и сроках её проведения размещена по ссылке: https://privetmir.ru.

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