Один из способов получить новенький IPhone бесплатно

Все дело в том, что самый горячий сезон предновогодних «сейлов» и подготовки подарков — Новый год, уже в самом разгаре! В магазинах X-Time уже началась новогодняя мегараспродажа и собрала целые очереди покупателей. Очереди в магазины X-Time, собрались не только из-за «красных ценников», но еще и потому, что покупателям дарят деньги** за покупки и разыгрывают подарки, о которых мечтает каждый, например новенький iPhone XR. А еще многие мечтают получить в подарок MacBook, или AirPods .

Часы вообще очень символичный подарок: бой курантов, «без пяти минут двенадцать»…, а самое главное универсальный. Не всегда приходит в голову удачная идея, что можно подарить на Новый год например мужчине. Выбрать подарок девушке не менее сложно. Наручные часы в подарок, по праву, можно назвать беспроигрышным подарком на Новый год.

В магазине X-Time отмечают, что так традиционно начинаются новогодние распродажи и барнаульцы уже начали ажиотажно приобретать подарки на самый ожидаемый праздник года.

В магазинах X-Time разыгрывают подарки. Источник: ООО «Икс-Тайм»

Кроме того, если вы еще не успели купить подарок на праздник, и мечтаете купить его без очередей и пробок, не отчаивайтесь. Магазин X-Time подготовил для вас простое и легкое решение: достаточной зайти на сайт интернет-магазина Chrono.ru, выбрать модель понравившихся часов, оформить заказ «в один клик» и «вуаля" — курьер доставит ваш подарок в течение 1−2 дней прямо домой!

В интернет-магазине Chrono.ru так же как и в магазинах X-Time дарят деньги** за покупки и разыгрывают подарки, о которых мечтает каждый.

В магазинах X-Time разыгрывают подарки. Источник: ООО «Икс-Тайм»

ООО «Икс-Тайм» Адрес салона: г. Барнаул, ТРЦ «Арена» (Павловский тракт, 188)

*Один из способов получить бесплатно IPhone бесплатно- под бесплатным получением понимется вручение нового телефона, компьютера или наушников, в качестве подарков победителям акции «Chrono.ru доставляет Новый год». Организатор акции: ООО «Икс-Тайм». ОГРН 1095407007134, юридический адрес: Новосибирская обл., г. Новосибирск, пр-кт Димитрова, 1. Акция проходит в период с 01 декабря 2018 г. по 08 января 2019 г. Подробную информацию об организаторе, правилах проведения акции, количестве призов или выигрышей, сроках, месте и порядке их получения смотрите на сайте chrono.ru. **Деньги — кэшбэк за покупки.