7 сентября
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Потребитель

Как правильно укомплектовать высокоэффективный склад

Эффективная работа склада — залог успешной работы всего предприятия. Несмотря на то, что оборудование для склада это всегда достаточное серьезные затраты, окупаются они быстро, позволяя повысить производительность труда, ускорить обработку заказов, а в некоторых случаях и снизить расходы на оплату труда работников, сократив штат обслуживающего персонала.

Склад
Склад
СС0

Основные виды техники для склада

Если складское помещение оборудуется «с нуля», для его слаженной, быстрой и эффективной работы понадобится несколько видов агрегатов и приборов. Конкретный список зависит от типа склада и того, что на нем будут хранить, поэтому приведем обобщенную информацию:

  1. Тележки. На современных производствах используют электрические и гидравлические типы тележек. Первые легче в управлении, дороже в цене, но обладают более низкой грузоподъемностью (1200−2000 кг против 2000—5000 кг у гидравлики).
  2. Штабелеры и ричтраки. Это малогабаритная складская техника, способная работать даже в условиях тесноты. В зависимости от особенностей помещения можно подобрать модель для выгрузки/погрузки, поднятия на высоту и спуска, с возможностью работы на улице или без таковой.
  3. Комплектовщики заказов. Как правило, такая платформа используется только на крупных складах, например, по хранению стройматериалов. Комплектовщики бывают самоходные и полуэлектрические.
  4. Вилочные погрузчики. Такая техника способна работать и в помещении, и на улице, а также перемещать грузы по вертикали и горизонтали. Можно выбрать модель с электрическим двигателем или ДВС.

Техника отличается по ценам и многим другим параметрам. К важнейшим из них можно отнести: грузоподъемность, маневренность, высоту подъема, возможность эксплуатации внутри помещения и на улице.

Какой бренд лучше?

Основные производители складской техники: европейские и азиатские страны. Выпускают ее и в России. При выборе бренда стоит доверять проверенным и известным маркам с официальной гарантией. Одним из ведущих поставщиков продукции для складов выступает компания Рохли, их техника давно зарекомендовала себя как надежная и проверенная.

Кроме крупной техники, для работы склада понадобятся и различные дополнительные аксессуары: лестницы, лебедки, вышки-туры, стропы и прочее. Без них также невозможно быстрое и эффективное решение поставленных перед работниками склада задач.

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