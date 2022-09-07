Как правильно укомплектовать высокоэффективный склад

Основные виды техники для склада
Если складское помещение оборудуется «с нуля», для его слаженной, быстрой и эффективной работы понадобится несколько видов агрегатов и приборов. Конкретный список зависит от типа склада и того, что на нем будут хранить, поэтому приведем обобщенную информацию:
- Тележки. На современных производствах используют электрические и гидравлические типы тележек. Первые легче в управлении, дороже в цене, но обладают более низкой грузоподъемностью (1200−2000 кг против 2000—5000 кг у гидравлики).
- Штабелеры и ричтраки. Это малогабаритная складская техника, способная работать даже в условиях тесноты. В зависимости от особенностей помещения можно подобрать модель для выгрузки/погрузки, поднятия на высоту и спуска, с возможностью работы на улице или без таковой.
- Комплектовщики заказов. Как правило, такая платформа используется только на крупных складах, например, по хранению стройматериалов. Комплектовщики бывают самоходные и полуэлектрические.
- Вилочные погрузчики. Такая техника способна работать и в помещении, и на улице, а также перемещать грузы по вертикали и горизонтали. Можно выбрать модель с электрическим двигателем или ДВС.
Техника отличается по ценам и многим другим параметрам. К важнейшим из них можно отнести: грузоподъемность, маневренность, высоту подъема, возможность эксплуатации внутри помещения и на улице.
Какой бренд лучше?
Основные производители складской техники: европейские и азиатские страны. Выпускают ее и в России. При выборе бренда стоит доверять проверенным и известным маркам с официальной гарантией. Одним из ведущих поставщиков продукции для складов выступает компания Рохли, их техника давно зарекомендовала себя как надежная и проверенная.
Кроме крупной техники, для работы склада понадобятся и различные дополнительные аксессуары: лестницы, лебедки, вышки-туры, стропы и прочее. Без них также невозможно быстрое и эффективное решение поставленных перед работниками склада задач.