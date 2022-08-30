30 августа
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Потребитель

Как правильно выбрать саундбар

Чем тоньше и современнее становятся телевизоры, тем меньше в них остается места для полноразмерных динамиков. Те, кто не хочет отказываться от качественного звука, приобретают саундбары. Подобные устройства, относящиеся к разным ценовым категориям, производят многие мировые компании. Например, неизменной популярностью пользуется саундбар самсунг. О том, как правильно подобрать подобное устройство для домашнего использования, расскажем ниже.

Основные критерии выбора

Саундбары делятся по видам при помощи специальной маркировки:

  • 2.0 — наиболее простой вариант, не подразумевающий наличие сабвуфера;
  • 2.1 — двухканальная система с сабвуфером;
  • 3.1 — четыре канала, обеспечивающие звучание формата «dolby stereo»;
  • 5.1 — самый современный тип системы и усовершенствованный формат звучания «dolby stereo». Цифры могут быть и выше (7.1, 8.1), но принципиальных различий между ними и высококлассным стандартом 5.1 — нет.

Производители предлагают системы от самых простых до «продвинутых». К стандарту 5.1 и выше может относиться саундбар lg, Defender, JBL и других фирм.

Еще один важный показатель — мощность. Специалисты рекомендуют выбирать устройство, ориентируясь на площадь комнаты. Если телевизор установлен в помещении до 20 кв.м., подойдет мощность до 100 Вт. В средней по размеру комнате (20−40 кв.м.) ориентиром может служить показатель в 200−300 Вт. Мощность от 300 Вт и выше рассчитана на помещения от 45−50 кв.м. и больше. Также важно учитывать, что в хороших системах сабвуфер должен быть мощнее самой звуковой панели примерно в два раза (например, если общая мощность 300 Вт, то 200 из них должно приходиться на сабвуфер). Обеспечить столь высокое качество и громкость звука встроенные в телевизор динамики не могут, даже если речь идет о самой «продвинутой» модели.

На что еще обратить внимание?

Если вам нужен саундбар, подобрать его вы сможете в интернет-магазине Озон: ozon.ru/category/saundbary-15591/samsung-24565087/. Есть несколько важных критериев, о которых также не следует забывать при выборе:

  • с проводами или без. Существуют полностью беспроводные интерфейсы, подключать которые намного удобнее;
  • эстетическая составляющая. Подбирая ширину, важно помнить, что, чем дальше каналы расположены друг от друга, тем мощнее стереофонический эффект;
  • входы/выходы. Возможные варианты: AUX (считается устаревшим), S/PDIF coaxial, S/PDIF optical, USB, HDMI, Ethernet (RJ-45).

К саундбару можно подключить внешний накопитель, например, USB-флешку и прослушивать с нее музыку без просмотра ТВ. Благодаря этому, устройство можно использовать вместо музыкального центра.

Саундбар или акустическая система? — вопрос выбора часто стоит перед пользователями. Для владельцев небольших квартир и тех, кто не готов тратить на звук от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, первый вариант считается оптимальным.

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