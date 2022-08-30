Чем тоньше и современнее становятся телевизоры, тем меньше в них остается места для полноразмерных динамиков. Те, кто не хочет отказываться от качественного звука, приобретают саундбары. Подобные устройства, относящиеся к разным ценовым категориям, производят многие мировые компании. Например, неизменной популярностью пользуется саундбар самсунг . О том, как правильно подобрать подобное устройство для домашнего использования, расскажем ниже.

Основные критерии выбора

Саундбары делятся по видам при помощи специальной маркировки:

2.0 — наиболее простой вариант , не подразумевающий наличие сабвуфера;

не подразумевающий наличие сабвуфера; 2.1 — двухканальная система с сабвуфером;

3.1 — четыре канала , обеспечивающие звучание формата «dolby stereo»;

обеспечивающие звучание формата «dolby stereo»; 5.1 — самый современный тип системы и усовершенствованный формат звучания «dolby stereo». Цифры могут быть и выше ( 7.1 , 8.1), но принципиальных различий между ними и высококлассным стандартом 5.1 — нет.

Производители предлагают системы от самых простых до «продвинутых». К стандарту 5.1 и выше может относиться саундбар lg, Defender, JBL и других фирм.

Еще один важный показатель — мощность. Специалисты рекомендуют выбирать устройство, ориентируясь на площадь комнаты. Если телевизор установлен в помещении до 20 кв.м., подойдет мощность до 100 Вт. В средней по размеру комнате (20−40 кв.м.) ориентиром может служить показатель в 200−300 Вт. Мощность от 300 Вт и выше рассчитана на помещения от 45−50 кв.м. и больше. Также важно учитывать, что в хороших системах сабвуфер должен быть мощнее самой звуковой панели примерно в два раза (например, если общая мощность 300 Вт, то 200 из них должно приходиться на сабвуфер). Обеспечить столь высокое качество и громкость звука встроенные в телевизор динамики не могут, даже если речь идет о самой «продвинутой» модели.

На что еще обратить внимание?

Если вам нужен саундбар, подобрать его вы сможете в интернет-магазине Озон: ozon.ru/category/saundbary-15591/samsung-24565087/. Есть несколько важных критериев, о которых также не следует забывать при выборе:

с проводами или без. Существуют полностью беспроводные интерфейсы , подключать которые намного удобнее;

подключать которые намного удобнее; эстетическая составляющая. Подбирая ширину , важно помнить , что , чем дальше каналы расположены друг от друга , тем мощнее стереофонический эффект;

важно помнить что чем дальше каналы расположены друг от друга тем мощнее стереофонический эффект; входы/выходы. Возможные варианты: AUX ( считается устаревшим), S/PDIF coaxial , S/PDIF optical , USB , HDMI , Ethernet ( RJ-45).

К саундбару можно подключить внешний накопитель, например, USB-флешку и прослушивать с нее музыку без просмотра ТВ. Благодаря этому, устройство можно использовать вместо музыкального центра.

Саундбар или акустическая система? — вопрос выбора часто стоит перед пользователями. Для владельцев небольших квартир и тех, кто не готов тратить на звук от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч рублей, первый вариант считается оптимальным.