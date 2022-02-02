Как преодолеть свои страхи всего за 2 дня и достичь своей цели

Нам всем хочется считать себя победителями! В любви, в бизнесе, в призвании. Но так ли это?

Каждый спортсмен знает, что самый страшный бой - это бой с самим собою!

В этом бою мы часто проигрываем из-за внутренних сопротивлений, из-за собственных страхов и неуверенности. А вдруг не получится?! А вдруг я не смогу?!

Хватит проигрывать самому себе!

Хочешь узнать, как преодолеть свои страхи всего за 2 дня и как достичь своей цели?!

Максим Темченко. Фото предоставлено рекламодателем.

19−20 февраля Максим Темченко прилетит в Новосибирск, чтобы лично провести живой 2-хдневный тренинг «СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»

Всего за 2 дня ты: откроешь свои скрытые сверхвозможности;

полностью избавишься от страхов;

поднимешь уровень энергии на максимум;

обретешь состояние , в котором любая цель выполнима;

в котором любая цель выполнима; уже начнешь достигать личных целей.

Все еще сомневаешься, нужен ли тебе этот тренинг?

Вспомни, сколько раз ты уже проиграл своим страхам?

Пришло время действовать!

Пришло время принять вызов!

Тренинг. Фото предоставлено организатором. Тренинг. Фото предоставлено организатором. Тренинг. Фото предоставлено организатором.

Регистрируйся на легендарный тренинг «СВЕРХВОЗМОЖНОСТИ»!

Справка

Максим Темченко — долларовый миллионер, эксперт-консультант Министерства образования по теме «Личные финансы»; академик наук IACE; автор 7 книг-бестселлеров по финансовой грамотности; платиновый партнер Тони Роббинса; Президент крупнейшего в мире русскоязычного института финансовой грамотности «Клуб Миллионеров», который сегодня насчитывает 77 филиалов в 7 странах мира.

Возрастное ограничение:18+