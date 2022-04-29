Как просто управлять всеми рекламными компаниями сразу?

Эффективное управление рекламой — задача непростая, особенно, если их не 2−3, а несколько десятков. Чтобы оптимизация рекламы отнимала минимум времени и усилий, существуют специальные сервисы по управлению этим процессом. Один из них — GetUNIQ (ГетУник). Рассмотрим подробнее о возможностях на сайте GetUniq .

Как работает оптимизация?

Единая платформа позволяет «объединить» все существующие у пользователя рекламные кабинеты, а также систему аналитики для работы с финансовыми показателями. Владелец максимально оперативно может принимать следующие или любые другие решения:

удалять объявления и ключи , показавшие низкую эффективность;

показавшие низкую эффективность; менять ставки;

управлять стоимостью клика;

делать упор на более выгодные платформы или даже полностью отказываться от тех , что не подошли.

Управлять контекстом, таргетом и различными рекламными площадками, не затрачивая много времени, средств и сил — теперь возможно. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами автоматизации, достаточно создать личный кабинет и перенести в него уже имеющиеся данные.

Для кого подойдет?

Ограничений практически не существует. Единый кабинет по управлению рекламными компаниями будет полезен и маркет-плейсу, и небольшой торговой точке, и поставщику товаров из-за рубежа.

Благодаря оптимизации, не только повышается эффективность проводимых рекламных компаний — они становятся более выгодными и из имеющего бюджета удается «выжать» максимум. Кроме того, экономия затрат достигается за счет различных дополнительных инструментов, например, партнерских программ, компенсационных выплат и прочего.

Кому точно не обойтись без автоматизации?

Небольшому магазину едва ли понадобится подобный инструмент. Но есть несколько сфер, а также типичных ситуаций, при которых управление рекламными кабинетами показывает максимальную эффективность. Это:

юридические услуги , недвижимость. В этих сферах конкуренция настолько высока , что оптимизировать рекламный процесс вручную почти невозможно;

недвижимость. В этих сферах конкуренция настолько высока что оптимизировать рекламный процесс вручную почти невозможно; в рекламе нуждается крупная площадка;

ведется несколько рекламных компаний одновременно;

ручная оптимизация не дает необходимого результата;

специалист , отвечающий за рекламу , имеет мало опыта ( ручная настройка требует филигранных знаний и умений).

Применять или нет единое управление рекламными компаниями, каждый решает сам. В любом случае оценить эффективность можно, произведя тестирование системы.