29 апреля
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Потребитель

Как просто управлять всеми рекламными компаниями сразу?

Эффективное управление рекламой — задача непростая, особенно, если их не 2−3, а несколько десятков. Чтобы оптимизация рекламы отнимала минимум времени и усилий, существуют специальные сервисы по управлению этим процессом. Один из них — GetUNIQ (ГетУник). Рассмотрим подробнее о возможностях на сайте GetUniq.

Ноутбук. Планшет.
Ноутбук. Планшет.
СС0

Как работает оптимизация?

Единая платформа позволяет «объединить» все существующие у пользователя рекламные кабинеты, а также систему аналитики для работы с финансовыми показателями. Владелец максимально оперативно может принимать следующие или любые другие решения:

  • удалять объявления и ключи, показавшие низкую эффективность;
  • менять ставки;
  • управлять стоимостью клика;
  • делать упор на более выгодные платформы или даже полностью отказываться от тех, что не подошли.

Управлять контекстом, таргетом и различными рекламными площадками, не затрачивая много времени, средств и сил — теперь возможно. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами автоматизации, достаточно создать личный кабинет и перенести в него уже имеющиеся данные.

Для кого подойдет?

Ограничений практически не существует. Единый кабинет по управлению рекламными компаниями будет полезен и маркет-плейсу, и небольшой торговой точке, и поставщику товаров из-за рубежа.

Благодаря оптимизации, не только повышается эффективность проводимых рекламных компаний — они становятся более выгодными и из имеющего бюджета удается «выжать» максимум. Кроме того, экономия затрат достигается за счет различных дополнительных инструментов, например, партнерских программ, компенсационных выплат и прочего.

Кому точно не обойтись без автоматизации?

Небольшому магазину едва ли понадобится подобный инструмент. Но есть несколько сфер, а также типичных ситуаций, при которых управление рекламными кабинетами показывает максимальную эффективность. Это:

  • юридические услуги, недвижимость. В этих сферах конкуренция настолько высока, что оптимизировать рекламный процесс вручную почти невозможно;
  • в рекламе нуждается крупная площадка;
  • ведется несколько рекламных компаний одновременно;
  • ручная оптимизация не дает необходимого результата;
  • специалист, отвечающий за рекламу, имеет мало опыта (ручная настройка требует филигранных знаний и умений).

Применять или нет единое управление рекламными компаниями, каждый решает сам. В любом случае оценить эффективность можно, произведя тестирование системы.

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