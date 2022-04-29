Как просто управлять всеми рекламными компаниями сразу?

Как работает оптимизация?
Единая платформа позволяет «объединить» все существующие у пользователя рекламные кабинеты, а также систему аналитики для работы с финансовыми показателями. Владелец максимально оперативно может принимать следующие или любые другие решения:
- удалять объявления и ключи, показавшие низкую эффективность;
- менять ставки;
- управлять стоимостью клика;
- делать упор на более выгодные платформы или даже полностью отказываться от тех, что не подошли.
Управлять контекстом, таргетом и различными рекламными площадками, не затрачивая много времени, средств и сил — теперь возможно. Чтобы воспользоваться всеми преимуществами автоматизации, достаточно создать личный кабинет и перенести в него уже имеющиеся данные.
Для кого подойдет?
Ограничений практически не существует. Единый кабинет по управлению рекламными компаниями будет полезен и маркет-плейсу, и небольшой торговой точке, и поставщику товаров из-за рубежа.
Благодаря оптимизации, не только повышается эффективность проводимых рекламных компаний — они становятся более выгодными и из имеющего бюджета удается «выжать» максимум. Кроме того, экономия затрат достигается за счет различных дополнительных инструментов, например, партнерских программ, компенсационных выплат и прочего.
Кому точно не обойтись без автоматизации?
Небольшому магазину едва ли понадобится подобный инструмент. Но есть несколько сфер, а также типичных ситуаций, при которых управление рекламными кабинетами показывает максимальную эффективность. Это:
- юридические услуги, недвижимость. В этих сферах конкуренция настолько высока, что оптимизировать рекламный процесс вручную почти невозможно;
- в рекламе нуждается крупная площадка;
- ведется несколько рекламных компаний одновременно;
- ручная оптимизация не дает необходимого результата;
- специалист, отвечающий за рекламу, имеет мало опыта (ручная настройка требует филигранных знаний и умений).
Применять или нет единое управление рекламными компаниями, каждый решает сам. В любом случае оценить эффективность можно, произведя тестирование системы.