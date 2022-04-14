14 апреля
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Потребитель

Как развить компанию в современных реалиях? 20 успешных кейсов от известных бизнесменов

До BARNAUL BUSINESS FORUM 2.0 осталось совсем немного времени, масштабный форум состоится уже 19 апреля в концертном зале АГИК. Настало время познакомиться со спикерами, которые будут выступать на форуме.

Масштабный форум BARNAUL BUSINESS FORUM 2.0
Масштабный форум BARNAUL BUSINESS FORUM 2.0
Фото предоставлено организатором

Спикеры форума — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана не только в Алтайском крае, но и по всей стране.

Среди спикеров:

  • Дмитрий Иванов — основатель сети ресторанов «Грильница».
  • Ирина Бубенко — управляющая АО «Альфа-Банк» в Алтайском крае.
  • Алексей Куреленок — основатель интернет-сообщества «Barnaul 22» и генеральный директор компании «Man from Siberia».
  • Виктория Молотова — владелец барбершопа «Премьер-Лига», адвокат и бизнес-психолог.
  • Андрей Степурко — сооснователь сети кинотеатров «Киномир», владелец парк-отеля «Чайка».
  • Ольга Сорокина — собственник и руководитель самой крупной в Алтайском крае бухгалтерской фирмы «1+1».
  • Владислав Быков — основатель сети кофеен «Coffee Bull» и владелец кондитерского производства «Will Sweet».
  • Марина Палагина — владелец женских фитнес-клубов «Body Club».
  • Антон Еськин — директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Алтайском крае.
  • Виталий Казаков — генеральный директор фабрики дверей «PORTALLE».

19 апреля участников форума ждут: 20 спикеров, 10 часов полезной информации, примеры из реальной практики, судьбоносные встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности.

Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором
Иллюстрация предоставлена организатором

На официальном сайте Вы можете ознакомиться с подробной программой форума, познакомиться со спикерами и узнать всю необходимую информацию о возможности участия.

Справка

Форум — это концентрат знаний, навыков и технологий для внедрения в бизнес прямо сейчас. Девиз форума — «Время: сейчас!» Участники форума — это люди, которые готовы брать жизнь в свои руки и продолжать развиваться в выбранном направлении: от начинающих и опытных предпринимателей до самозанятых, а также руководителей и специалистов разного уровня.

Генеральный партнёр мероприятия: строительная компания «Жилищная Инициатива»

Информационный партнер: издательский дом «Алтапресс»

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