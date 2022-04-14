Как развить компанию в современных реалиях? 20 успешных кейсов от известных бизнесменов

До BARNAUL BUSINESS FORUM 2.0 осталось совсем немного времени, масштабный форум состоится уже 19 апреля в концертном зале АГИК. Настало время познакомиться со спикерами, которые будут выступать на форуме.

Спикеры форума — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана не только в Алтайском крае, но и по всей стране.

Среди спикеров: Дмитрий Иванов — основатель сети ресторанов «Грильница».

— основатель сети ресторанов «Грильница». Ирина Бубенко — управляющая АО «Альфа-Банк» в Алтайском крае.

— управляющая АО «Альфа-Банк» в Алтайском крае. Алексей Куреленок — основатель интернет-сообщества «Barnaul 22» и генеральный директор компании «Man from Siberia».

— основатель интернет-сообщества «Barnaul 22» и генеральный директор компании «Man from Siberia». Виктория Молотова — владелец барбершопа «Премьер-Лига», адвокат и бизнес-психолог.

— владелец барбершопа «Премьер-Лига», адвокат и бизнес-психолог. Андрей Степурко — сооснователь сети кинотеатров «Киномир», владелец парк-отеля «Чайка».

— сооснователь сети кинотеатров «Киномир», владелец парк-отеля «Чайка». Ольга Сорокина — собственник и руководитель самой крупной в Алтайском крае бухгалтерской фирмы «1+1».

— собственник и руководитель самой крупной в Алтайском крае бухгалтерской фирмы «1+1». Владислав Быков — основатель сети кофеен «Coffee Bull» и владелец кондитерского производства «Will Sweet».

— основатель сети кофеен «Coffee Bull» и владелец кондитерского производства «Will Sweet». Марина Палагина — владелец женских фитнес-клубов «Body Club».

— владелец женских фитнес-клубов «Body Club». Антон Еськин — директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Алтайском крае.

— директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Алтайском крае. Виталий Казаков — генеральный директор фабрики дверей «PORTALLE».

19 апреля участников форума ждут: 20 спикеров, 10 часов полезной информации, примеры из реальной практики, судьбоносные встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности.

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На официальном сайте Вы можете ознакомиться с подробной программой форума, познакомиться со спикерами и узнать всю необходимую информацию о возможности участия.

Справка

Форум — это концентрат знаний, навыков и технологий для внедрения в бизнес прямо сейчас. Девиз форума — «Время: сейчас!» Участники форума — это люди, которые готовы брать жизнь в свои руки и продолжать развиваться в выбранном направлении: от начинающих и опытных предпринимателей до самозанятых, а также руководителей и специалистов разного уровня.

Генеральный партнёр мероприятия: строительная компания «Жилищная Инициатива» Информационный партнер: издательский дом «Алтапресс»

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