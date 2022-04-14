Как развить компанию в современных реалиях? 20 успешных кейсов от известных бизнесменов

Спикеры форума — это успешные бизнесмены и авторитетные специалисты, экспертность которых признана не только в Алтайском крае, но и по всей стране.
Среди спикеров:
- Дмитрий Иванов — основатель сети ресторанов «Грильница».
- Ирина Бубенко — управляющая АО «Альфа-Банк» в Алтайском крае.
- Алексей Куреленок — основатель интернет-сообщества «Barnaul 22» и генеральный директор компании «Man from Siberia».
- Виктория Молотова — владелец барбершопа «Премьер-Лига», адвокат и бизнес-психолог.
- Андрей Степурко — сооснователь сети кинотеатров «Киномир», владелец парк-отеля «Чайка».
- Ольга Сорокина — собственник и руководитель самой крупной в Алтайском крае бухгалтерской фирмы «1+1».
- Владислав Быков — основатель сети кофеен «Coffee Bull» и владелец кондитерского производства «Will Sweet».
- Марина Палагина — владелец женских фитнес-клубов «Body Club».
- Антон Еськин — директор филиала инвестиционной компании «Фридом Финанс» в Алтайском крае.
- Виталий Казаков — генеральный директор фабрики дверей «PORTALLE».
19 апреля участников форума ждут: 20 спикеров, 10 часов полезной информации, примеры из реальной практики, судьбоносные встречи, знакомства с единомышленниками, контакты и новые возможности.
На официальном сайте Вы можете ознакомиться с подробной программой форума, познакомиться со спикерами и узнать всю необходимую информацию о возможности участия.
Справка
Форум — это концентрат знаний, навыков и технологий для внедрения в бизнес прямо сейчас. Девиз форума — «Время: сейчас!» Участники форума — это люди, которые готовы брать жизнь в свои руки и продолжать развиваться в выбранном направлении: от начинающих и опытных предпринимателей до самозанятых, а также руководителей и специалистов разного уровня.
Генеральный партнёр мероприятия: строительная компания «Жилищная Инициатива»
Информационный партнер: издательский дом «Алтапресс»
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