Стоять в очереди в магазине или сделать несколько кликов в интернете? Привычка покупать онлайн уже давно прочно закрепилась в обществе. Это удобно, быстро и выгодно. В интернет-магазине «Алтайэнергосбыта» можно купить всё, что необходимо для дома: от розетки до электрического котла.

Как сэкономить время и деньги при покупке электротехнической продукции? Источник: АО «Алтайэнергосбыт».

Энергокомпания предлагает более 15000 наименований электротехнической продукции в наличии и под заказ: кабельно-проводниковая и светотехническая продукция, электроустановочные изделия, отопительное оборудование, рециркуляторы и многое другое.

Для оформления покупки добавьте товар в корзину и укажите необходимую информацию, в том числе адрес склада, с которого вы готовы забрать заказ.

Наличие товаров можно уточнить на сайте интернет-магазина «Алтайэнергосбыта».

АО «Алтайэнергосбыт». ОГРН: 1062224065166. Юридический адрес: 656049, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Интернациональная, 122