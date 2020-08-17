Как удешевить ипотеку.

Ипотека традиционно является важнейшим инструментом улучшения жилищных условий для населения. Сейчас в России установились исторически низкие ставки по ипотечным кредитам, и не взирая на ситуацию в экономике, спрос на жилищное кредитование почти не снижается.

В случае если у вас уже есть ипотечный кредит, на помощь может прийти рефинансирование ипотеки. Этот инструмент позволяет индивидуально подойти к решению задачи заемщика: уменьшить ежемесячный платеж по кредиту, тем самым снизить долговую нагрузку на семейный бюджет", — прокомментировала начальник отдела ипотечного кредитования «СИБСОЦБАНК» ООО.

Минимальная ставка рефинансирования ипотеки в СИБСОЦБАНКе составит 8,2%* со сроком погашения кредита до 30 лет. Клиент может без каких-либо штрафов досрочно погасить займ полностью или частями.

Также есть возможность рефинансировать ипотеку на покупку жилья в новостройке под 5,1% годовых семьям с детьми, в которых родился и/или родится второй или последующий ребенок в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Для заемщиков, подтверждающих свой доход справкой из Пенсионного фонда РФ, предусмотрено снижение ставки на 0,4 п.п.

Ипотечные покупатели жилья могут получить налоговый вычет и по стоимости жилья, и по процентам, выплаченным по кредиту. Для этого нужно обратиться в налоговую службу по месту прописки и предоставить необходимые документы. Полученной суммой можно расплатиться по ипотеке, что, в свою очередь, существенно снизит кредитную нагрузку.

Сайт sibsoc.ru, тел (3852) 37−02−46

*Условия по программе «Перекредитование»: Процентная ставка: от 8,2−9,7% в зависимости от первоначального взноса. Срок кредита: от 3 до 30 лет. Сумма от 500 тыс. руб до 85% от стоимости, передаваемой в залог недвижимости. В случае отсутствия факта государственной регистрации залога в пользу нового кредитора в течение 90 календарных дней с даты выдачи ипотечного кредита — процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 8%.

Условия по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой»: предназначена для семей, в которых с 1 января 2018-го по 31 декабря 2022 года родился второй и/или последующий ребенок. Кредиты выдаются на срок до 30 лет с первоначальным взносом от 20%.Процентные ставки могут составлять от 5,1 до 5,6% годовых в зависимости от первоначального взноса. Сумма от 500 тыс. руб до 3 млн.руб.

Страхование: Обязательно имущественное страхование. По желанию заемщика может быть произведено личное страхование и страхование от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость. При отсутствии личного страхования заемщика процентная ставка по ипотечному кредиту повышается на 0,7%. При отсутствии страхования от утраты права собственности на приобретаемую недвижимость процентная ставка по ипотечному кредиту не меняется.

Условия действительны на момент публикации.