Как управлять полным циклом подбора персонала с помощью одной ИТ-платформы

На рынке подбора персонала появилось новое ИТ-решение — «МегаФон Рекрутика». Это современная облачная платформа для управления всем циклом найма сотрудников. Она повышает скорость и эффективность работы рекрутеров.

Платформа позволяет автоматически собирать и обрабатывать отклики на вакансии, что расширяет воронку подбора и экономит время HR-специалиста. Коммуникация с кандидатами становится проще: с ними можно взаимодействовать в единой витрине, отслеживать их статус и гибко настраивать сценарии онлайн-оценки, включая удаленное тестирование и видеоинтервью.

Решение актуально для компаний среднего и крупного бизнеса со штатом сотрудников от 100 человек: с его помощью можно быстро нанимать сотрудников на различные позиции или подбирать специалистов узкого профиля.

Доступ к платформе «МегаФон Рекрутика» настраивается не только на персональном компьютере, но и на мобильных устройствах — для этого создано приложение. С его помощью HR-специалист может оперативно вести статусы кандидатов, согласовывать или отклонять их.

Пользователи платформы сократят трудозатраты на подбор персонала в среднем на 15−30%, говорит Любовь Стрелкина, главный бухгалтер компании «МегаФон».

Любовь Стрелкина,

главный бухгалтер компании «МегаФон»:

Мы наблюдаем трансформацию кадровой системы. Для управления новыми моделями работы компаниям нужны современные организационные и технологические изменения по автоматизации всех процессов. По данным компании Deloitte, в ближайшие годы рынок HR-tech будет расти двузначными темпами, и в 2017 году 67% российских компаний уже частично автоматизировали работу функции по управлению персоналом.

Платформа «МегаФон Рекрутика» может быть дополнена услугами «Цифровой подбор» и «МегаФон Таргет», которые повысят качество подбора новых сотрудников.

Техническим партнером «МегаФона» при создании платформы выступила компания Skillaz.

По мнению ее гендиректора Андрея Крылова, комплексный и современный продукт «МегаФон Рекрутика» имеет большие перспективы стать массовым.

Андрей Крылов,

гендиректор Skillaz:

Главное преимущество продукта — возможность быстрого запуска, как в средних, так и в крупных компаниях, значительный рост скорости, а главное, качества подбора персонала за короткий промежуток времени.

Компаниям, которые приобретут платформу «МегаФон Рекрутика» до конца года, предложат специальные льготные условия. Подробнее о решении читайте здесь — moscow.megafon.ru