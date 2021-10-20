Как в Барнауле сэкономить на покупке мебели при помощи кэшбэка, а еще сделать себе подарок

Что может быть лучше, чем скидка на долгожданную покупку? Наверное, подарок в виде денежных средств, ответите вы. И будете абсолютно правы. А если этот подарок делает ваша кредитная карта? Поверите?

Мы продолжаем наш финансовый эксперимент с «Универсальной» кредитной картой Азиатско — Тихоокеанского банка, в котором честно рассказываем о тратах наших клиентов, которые согласились провести месяц, пользуясь нашей «Универсальной» кредитной картой.

Получаем «Универсальную» карту

Вторая семья, которая дала согласие на наш эксперимент, — Новосёловы. Анна (25 лет) и Дмитрий (28 лет). Цель — покупка мебели и ежемесячные траты. Анна сразу обозначила, что вернуть средства им необходимо без процентов, но при этом семья планирует снимать наличные средства на мелкие расходы. «Универсальная» кредитная карта подходит идеально, ведь по ней предусмотрен льготный период до 120 дней и бесплатное снятие наличных до 30 тысяч рублей.

Семейные привилегии

Это целый комплекс предложений, который позволит нашим клиентам вернуть до 10% кэшбэка при тратах от 20 тысяч рублей по карте. Сюда входят следующие покупки: мебель, товары для дома, одежда, детские игрушки, спортивные товары, рестораны, салоны красоты. Как раз то, что нужно!

Но не стоит забывать и про дополнительные функции, которые доступны при получении «Универсальной» карты. Так, например, в течение первых 5 дней после оформления клиент может без ограничения снять или перевести деньги.

Расходы

После получения карты Анна и Дмитрий купили двуспальную кровать и шкаф — 38 000 рублей (кэшбэк составил — 10%), а также использовали карту в течение месяца на свои необходимые покупки — 15 000 рублей (кэшбэк составил — 1%).

Итого расход составил: 53 000 рублей. Кешбэк составил: 3 950 рублей (38 000*10% = 3800 руб. + 15 000*1% = 150 руб.)

Анне и Дмитрию удалось сэкономить почти 4 000 рублей. На эти деньги семья приобрела в подарок журнальный столик. Сейчас молодожены планируют оплатить «Универсальной» кредитной картой от АТБ новый кухонный гарнитур, чтобы на кэшбэк приобрести набор обеденной посуды.