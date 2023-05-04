Как выбрать печать для организации

Часть организаций в последние годы перешли на электронные подписи, но все же остаются и те, кому нужна привычная «синяя» печать. Чаще всего она требуется в банках, например, при открытии счета или проведении РКО. Ниже расскажем, на какие моменты обратить внимание, выбирая печать.

О выборе дизайна

Если вам требуется заказать печать ООО (как и для любой другой организационно-правовой формы), первое, что требуется выбрать – дизайн. Кто-то решает ограничиться «стандартным» вариантом: название компании или ФИО ИП, логотип, расположенные в центре, а адрес, ИНН и прочие данные, размещенные по кругу. Для других важно получить максимально необычный вариант печати, например, с оригинальной картинкой или прочими элементами.

Если вы не готовы на стандартный вариант, разработать макет будущего изображения можно самостоятельно, или обратившись к дизайнеру. Конечно, за услуги такого специалиста придется платить, зато это существенно повысит шансы на эксклюзивность готового клише.

На что важно обратить внимание:

защита от подделки. Способы существуют разные, но самым простым и доступным остается изображение на печати трудно копируемых элементов, например, виньетки, гильош и т.д.;

цвет чернил. Наиболее распространенным является синий, но это не значит, что вы не можете использовать другой;

материал. При изготовлении используются полимеры или специальная резина. Первый вариант более распространен, он доступен по цене, но подходит только для клише простых форм. Резина считается более предпочтительным материалом, особенно, если печать будет использоваться интенсивно или на ней планируется изобразить сложные элементы;

выбор оснастки. Она может быть автоматической, в виде штемпеля, иметь самый простой карманный формат или по- настоящему эксклюзивный вариант исполнения. Здесь все зависит от ваших целей и размера бюджета. С точки зрения удобства оптимальным можно считать автоматический вариант.

Как правило, заказать изготовление печали можно дистанционно. Уже на следующий день (или всего через несколько часов) вы сможете стать обладателем нового заверяющего «инструмента», который незаменим для любого представителя современного бизнеса.

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