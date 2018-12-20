Какими смартфонами пользуются чиновники в Сибири

По данным компании, в 2018 году проникновение смартфонов среди госслужащих в Сибири выросло на 7%. Рост обеспечили два бренда — Huawei и Xiaomi.
Самой популярной маркой у государственных заказчиков остается Samsung, на которую приходится 24% от общего числа всех трубок. На втором месте — Huawei (20%), а третье место поделили Apple и Xiaomi (9%).
В количественном выражении только три марки продемонстрировали рост: Xiaomi (92%), Huawei (38%) и Apple (5,7%). Смартфонов всех остальных производителей на руках у госслужащих стало меньше.
В топ-5 самых популярных моделей смартфонов вошли следующие модели:
- Huawei Y5c (4,5 тыс. рублей),
- Huawei Ascend Y336 (2,4 тыс. рублей),
- Apple iPhone 5S (13 тыс. рублей с 12 Гб памяти),
- Samsung Galaxy J1 (7 тыс. рублей)
- Xiaomi Redmi 4X (11 тыс. рублей).
Всего за 2018 год мобильный трафик пользователей смартфонов госсегмента вырос на 25%.
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