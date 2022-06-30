Какой должна быть электрика в современной квартире?

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Долой ломкие алюминиевые провода или тонкий кабель ТУ от застройщиков. Скажем: «НЕТ!» — скруткам и изоленте.

Если у вас «вторичка» с алюминиевой проводкой — ее однозначно нужно менять. Срок безопасной эксплуатации таких кабелей составляет 10 -15 лет, а срок эксплуатации кабеля с медной жилой — до 30 лет. Со временем алюминиевые провода становятся хрупкими и ломкими. Часто могут ослабевать контакты между кабелем и розеткой, вызывая короткое замыкание и даже пожар.

Соединение новой проводки на основе медного кабеля со старой проводкой из алюминия не возьмется делать ни один уважающий себя электрик, эти два металла нагреваются при соединении, приводя к полному разрушению алюминиевого проводника. А плохой контакт может вызвать возгорание и пожар.

Иллюстрация предоставлена ЗАО «Электрокомплектсервис»

Если вы счастливый обладатель новостройки, и у вас уже проложена медная проводка, не спешите радоваться. Застройщики и подрядчики очень любят экономить. Для этого часто используется более дешевый кабель, сделанный по ТУ, а это значит, что может быть очень тонкая жила или меньшее количество изоляции, которые точно не соответствуют заявленным характеристикам, а, зачастую, и то, и другое вместе. Для проверки стоит вооружиться штангенциркулем и проверить толщину медных жил на соответствие заявленной маркировке.

Естественно, присоединять дополнительную недостающую проводку по ГОСТу к уже существующей — опасно! Тонкие медные жилы кабеля ТУ выдерживают нагрузку до двух раз меньше, чем кабель ГОСТ, а при эксплуатации могут перегреваться и вызвать пожар.

Отдельного внимания заслуживают варианты прокладки кабеля, ведь для дополнительной экономии подрядчики кладут по косой или по полу, могут делать несколько «скруток» из коротких кусочков, чтобы сэкономить кабель, в лучшем случае перематывая эти места изолентой. Нередки случаи, когда людей во время ремонта било током от влажной штукатурки, т.к. в ней были замурованы оголённые концы проводки, либо когда перебивали перфоратором кабель, проложенный не перпендикулярно полу, а по косой.

Чтобы избежать возможных бед, лучше всего проложить проводку заново, сделав это из качественных материалов и с помощью специалиста. Как разобраться во всем этом человеку, не сведущему в вопросах электротехники? Для этого мы подготовили список всего необходимого.

Иллюстрация предоставлена ЗАО «Электрокомплектсервис»

Итак, чтобы сделать «правильную"электрику в доме, вам понадобится:

1 Кабель ГОСТ Кабель, выполненный по ГОСТу из меди, прослужит много десятков лет. Такая проводка будет устойчива к перегрузкам, более крепкая и потребует меньше внимания при обслуживании.

2 Кабель ПУВВ Кабель, который идеально подойдет для освещения, не потребует дополнительных аксессуаров в отличие от многожильных проводов.

3 Гофротруба Используется для прокладки кабеля по потолку и в стенах для дополнительной механической защиты кабеля. Также через нее можно провести дополнительную проводку и после ремонтных работ.

4 Распределительные коробки Качественные изделия с уровнем защиты от пыли и влаги IP 44 более надежно защитят кабельные соединения от воды, а вас — от короткого замыкания, если вдруг затопят соседи.

5 Углубленные установочные коробки ( подрозетники) Если ваши стены позволяют установить более глубокие подрозетники, стоит воспользоваться этой возможностью, ведь их стоимость практически не отличается от стандартных. Зато дополнительное пространство поможет спрятать запас кабеля или установить дополнительные устройства для «умного дома» в будущем.

6 Соединительные клеммы Это современный способ быстрого и надежного соединения кабеля. В отличие от скруток с изолентой, в них использованы пружинные контакты, которые прочно фиксируют соединение кабеля. Единственная альтернатива — соединение с помощью сварки.

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