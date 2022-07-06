6 июля
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Потребитель

Какой минимум электрооборудования нужно устанавливать в помещении

Делаете ремонт дома или на даче, электрик предложил установить электрический шкаф с большим количеством автоматов, и есть сомнения в необходимости такого количества оборудования?

Электрик.
Электрик.
СС0

Давайте будем разбираться, что обязательно к установке, а чем можно пренебречь…

1
Вводной автомат

Вводной автомат необходим для обесточивания всей квартиры и для защиты от перегрузки в сети. Устанавливаем обязательно.

2
Автоматические выключатели

Автоматические выключатели — обязательный атрибут электрического шкафа, а вот их количество можно варьировать. Наш совет: на каждое помещение ставить один автоматический выключатель для розеток и один автоматический выключатель для света. Таким образом, вы создадите удобство для себя при дальнейшем использовании и прилично сэкономите. Обязательны отдельные автоматы на холодильник, варочную панель с духовкой, стиральную машину. Если кухонной техники много, то во избежание перегрузок лучше сделать еще пару групп розеток, каждая — с отдельным автоматом.

Источник: ООО «Энергокомплектсервис»
3
УЗИП

УЗИП — устройство для защиты от импульсных перенапряжений. Особенно актуально устанавливать в новостройках для защиты своей техники от перегрузок, когда у соседей включают мощные электрические приборы — перфораторы, тепловые пушки и т.п. Ставится после вводного автомата одно устройство на всю квартиру — не обязательное к установке, но дешевле в разы, чем покупка новой техники.

Источник: ООО «Энергокомплектсервис»
4
УЗО или АВДТ

УЗО или АВДТ — устройство защитного отключения (УЗО) ставится в паре с автоматическим выключателем. Эту пару можно заменить автоматическим выключателем дифференциального тока (АВДТ). Их задача: спасти вам жизнь, если вдруг произойдет короткое замыкание или при ударе током. Устройство, обязательное к установке в помещении с повышенной влажностью (ванная, кухня), в остальных комнатах — по желанию, но жизнь дороже.

Ежегодно в России до 30 000 человек погибает от удара током: в том числе, в ванной, при использовании телефонов или планшетов.

5
Установка WiFi- роутера

Современные электрические шкафы имеют возможность установки внутрь WiFi- роутера — рекомендуем присмотреться к такому варианту, тогда у вас все будет красиво спрятано в одном месте.

С наполнением шкафа разобрались.

Внешний вид современных шкафов также разнообразен: навесные и встраиваемые, с прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными дверцами. Есть шкафы с маскировочными дверцами под рамки картин или фотографий. Тут выбор за вами.

Еще совет, который сбережет вам время и нервы: проследите, чтобы электрик подписал каждое устройство в щитке. Так вы легко сможете обесточить, например, все розетки, кроме холодильника.

Барнаул:

  • ТРЦ Арена, Павловский тракт, 188
  • Попова, 204
  • Проспект Калинина, 30/1
  • Правобережный тракт, 23Б

Бийск:

  • Советская улица, 183

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ЗАО «Электрокомплектсервис». ОГРН 1025404349431. Юр. адрес: г. Новосибирск, ул. Гоголя, 23, офис 5.


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