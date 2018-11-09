Какую шубу выбрать? Модные тренды этой зимы в «ШУБАМАНИИ»

Шуба — любимая одежда всех женщин во все времена! К тому же, сейчас самое время утепляться и украшать себя мехом! А значит, актуально и полезно будет узнать всё о модных трендах верхней одежды сезона зима 2018−2019.

В наступившем сезоне в моде шубы как из натурального, так и из экомеха. Цветовая гамма изделия предпочтительно серая, бежевая или ярких цветов. Также невероятно модными этой зимой являются шубы с зоологическим принтом, флористическими мотивами или геометрией.

А теперь обо всем подробнее.

Тренд № 1: шубы из длинного меха Длинношерстный мех. Это может быть пушистый песец, черно-бурая лисица, крашенный или натуральный енот и енотовидная собака, а также альпаки. Что касается длины, то это может быть длинная модель в пол, до колена или короткая шубка, едва закрывающая бедра. Отлично, если у этого топового экземпляра есть капюшон или роскошный воротник. Модные тренды этой зимы в «ШУБАМАНИИ» Источник: ТРЦ «Пионер»

Тренд № 2: шуба-халат Больше всего на мировых показах моды были замечены модели шуб-халатов. И, если вас спросят, какие шубы в моде в 2018—2019 году, вы смело отвечайте — шубы-халаты! Модные тренды этой зимы в «ШУБАМАНИИ» Источник: ТРЦ «Пионер»

Тренд № 3: цветные шубы Мода зимы на шубы тяготеет к яркой сочной цветовой палитре. Розовые, солнечно-лимонные, лазурно-голубые, темно-синие и алые шубки этой зимой в почете у модниц. Дизайнеры не поскупились на цвета, они предложили широчайший выбор всевозможных оттенков меха, чтобы разукрасить скучные пейзажи поздней осени и зимы. Длина цветной шубки может быть любой, но предпочтение в этом году отдают коротким моделям, для них достаточно выбрать трендовый цвет. Модные тренды этой зимы в «ШУБАМАНИИ» Источник: ТРЦ «Пионер»

Тренд № 4: мех с принтом и рисунками Кутюрье с мировым именем для осени и зимы этого года предлагают разнообразные решения. Вы можете выбрать шубу, украшенную принтами или рисунками, нанесенными на мех. Модные тренды этой зимы в «ШУБАМАНИИ» Источник: ТРЦ «Пионер»

Тренд № 5: комбинированые шубы Очень актуальным сейчас является сочетание разных фактур. Дизайнеры комбинировали мех различной фактуры и длины с кожей, кашемиром, шерстью и другими плотными модными тканями. Миксовые модели меха и ткани выглядят стильно и модно. Кроме того, это практичный вариант. В одежде из плотных тканей с мехом тепло и уютно даже в самые строгие морозы. Модные тренды этой зимы в «ШУБАМАНИИ» Источник: ТРЦ «Пионер»

В 2018 году мех является неотъемлемым элементом модного гардероба. Трендов, конечно, гораздо больше. Но те, что представлены в статье, вы точно найдете в новом отделе торгово-развлекательного центра «ПИОНЕР» «ШУБАМАНИЯ». Магазин находится на втором этаже ТРЦ, за отделом «Zolla». Здесь самые актуальные модели этого сезона по лучшим ценам! Приходите и выберете для себя новую пушистую подругу. Теплой и модной зимы вам!

Ждем вас!