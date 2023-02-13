Карты Россельхозбанка пользуются популярностью у жителей Алтайского края и Республики Алтай. Всего в 2022 году Алтайский филиал РСХБ выпустил более 16 тыс. карт десяти различных тарифных планов. Наиболее популярной среди клиентов Алтайского филиала является карта СВОЯ Россельхозбанка. Есть два типа этой карты: дебетовая и кредитная. В 2022 году было выпущено около 12 тыс. таких карт, из которых кредитных — 2,2 тыс.

— Карта СВОЯ полностью бесплатна для клиента, комиссия за обслуживание основной карты не взимается. При подключении программы лояльности «Урожай» как по кредитной, так и по дебетовой карте предусмотрено начисление кешбэка в виде бонусных баллов. СВОЯ карта сразу стала основным локомотивным карточным продуктом Россельхозбанка. Держатели карты могут быстрее и безопаснее пользоваться всеми преимуществами безналичной оплаты для физических лиц, в том числе с использованием системы дистанционного банковского обслуживания, — прокомментировал заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Татьяна Руденко.

Баллы «Урожай» начисляются каждому клиенту, подключенному к программе, при совершении расчетов картами Россельхозбанка. К карте можно подключить опции «Выбери свой кешбэк» или «Кешбэк на все» и получать до 15% кешбэка по операциям в одной из категорий товаров. Баллами «Урожай» по схеме «1 балл = 1 рубль» можно оплачивать железнодорожные и авиабилеты, приобретать различные товары с виртуальной витрины, покупать сертификаты на книги или технику, а также оплачивать фермерские продукты в приложении и на площадке РСХБ Свое Родное. Единовременно на одной карте может быть подключена только одна опция. Ознакомиться с подробной информацией можно на сайте банка на странице СВОЕЙ карты. Опции можно переподключать и изменять ежемесячно, комиссия за эти операции не предусмотрена.

Оформить карту можно в любом отделении регионального филиала Россельхозбанка, на официальном сайте или в Мобильном приложении РСХБ.

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