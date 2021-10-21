Каждый покупатель может принять участие в отраслевых проектах налоговой службы

Принять участие в отраслевых проектах налоговых органов по проверке недобросовестных бизнесменов, которые не пробивают чеки ККТ в целях сокрытия выручки от налогообложения, может любой желающий. Для этого достаточно скачать приложение «Проверка чеков ФНС России» в AppStore или Google Play, с помощью которого можно отсканировать любой чек и проверить его. В случае недостоверности чека, здесь же, в приложении подать жалобу.

Не секрет, что самый распространенный способ в общепите — это имитация кассового чека, когда посетителю кафе или ресторана приносят похожий на чек счёт за услугу с QR-кодом. Основное отличие кассового чека от счёта за услугу (псевдочека) в том, что QR-код по кассовому чеку транслируется на сайт ФНС для проверки чека, а QR-код счёта за услугу — на сайт оплаты «чаевых». После таких псевдочеков оплата наличными сделки через кассу не проводится вовсе или сумма оказывается значительно меньше, безналичные платежи предлагают перевести на карту официанта. В настоящее время налоговые органы края проводят мониторинг данной отрасли, это привело к тому, что с начала года средняя выручка одного налогоплательщика в месяц увеличилась в 1,5 раза.

Гражданский контроль станет базой для точечных проверок и будет способствовать созданию равных конкурентных условий за счёт полного отражения доходов через контрольно-кассовую технику.

В рамках отраслевого проекта «Рынки» специалисты проверяют не только факт регистрации контрольно-кассовой техники, но и ее применение каждым арендатором на рынке, т. е фиксацию производимых расчетов. В результате, с начала года, количество предпринимателей края, применяющих онлайн-кассы, на рынках выросло с 991 до 1383.

Проводя работу в рамках проектов, инспекторы разъясняют, что у налоговой службы нет цели «задавить» предпринимателей штрафами. Большинство проверок закончилось вынесением предупреждения, особенно, если их объектом являлись представители малого бизнеса.

Однако налоговые органы будут вынуждены привлекать к административной ответственности нарушителей до тех пор, пока каждый расчет не будет осуществляться с применением контрольно-кассовой техники.