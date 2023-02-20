Кеги, литры, миллиарды. Отвечайте на вопросы об известном заводе в Барнауле и получайте призы

2023 год — примечательный для Алтайского края — 140 лет исполняется с того момента, как появился первый пивоваренный завод Ворсиных, и 45 лет как был построен Барнаульский пивоваренный завод, который продолжил славные традиции известных в прошлом купцов. Отвечайте на вопросы об этих предприятиях и получайте призы. Трем победителям мы вручим по упаковке напитков «Колы», Good stripes и пива «Вобла безалкогольная».