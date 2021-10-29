Керамогранит в имитации белого мрамора

Этот вид благородного камня по праву считается самым распространенным в строительстве, дизайне, архитектуре. Добываемый с древних времен и сочетающий в себе внешнее великолепие и высокую прочность, он украсил множество дворцов, зданий, сооружений, причем как внутри, так и снаружи. Однако белый мрамор — один из самых дорогостоящих отделочных материалов, к тому же его укладка представляет определенные сложности. Ежедневная эксплуатация также не лишена нюансов. Современные производители облицовочных покрытий решили проблему по-своему, выпустив различные интерпретации натурального аналога. Самым успешным его воплощением стал керамогранит — прочный, твердый, долговечный.

Изначально предназначавшийся только для отделки промышленных помещений, со временем керамический гранит стал использоваться в частном и коммерческом секторе. Огромное разнообразие внесли имитации различных материалов: камня, дерева, бетона, металла, и, конечно же, мрамора. Особую популярность приобрели вариации на тему последнего. Первое место в этом ряду занимают копии белого мрамора, представленные на современном рынке широким ассортиментом форматов, дизайнов, фактур. Керамогранит в имитации природного аналога в своих проектах используют многие дизайнеры и архитекторы, когда стоит задача создать нечто роскошное и эксклюзивное.

На выбор предлагаются покрытия однородного белого цвета с легкой либо насыщенной текстурой природного камня. Рисунок из прожилок может быть светло-серым, светло-желтым и даже иметь чуть розоватый окрас. Одним из ценнейших сортов мрамора является каррарский, добываемый на севере Италии, близ города Каррара. Известный со времен правления Юлия Цезаря, он и сегодня не утратил своей актуальности. Именно он вдохновил российского производителя Керама Марацци на создание коллекции МОНТЕ ТИБЕРИО, где в полной мере раскрыта красота камня из Апуанских Альп.

Керамогранит с матовой и лаппатированной поверхностью вплоть до мельчайших тонкостей повторяет рисунок и цвет своего аналога. Подобное сходство достигнуто посредством специальной технологии, где применяется цифровая печать с переносом изображения с одной поверхности на другую. Каррарский мрамор словно застыл в керамограните отечественного бренда, что сделало облицовочное покрытие необычайно популярным как у профессиональных декораторов и архитекторов, так и у простых ремонтников и обывателей.

Плитка «под белый мрамор» представлена сразу в нескольких форматах, что делает ее привлекательной для стандартных и крупногабаритных помещений. Особого внимания заслуживают изделия размера 119,5×238,5, в полной мере демонстрирующие красоту ценной породы и заодно последние достижения керамической индустрии. Облицовочное покрытие с ректифицированными краями создаст в пространстве эффект монолитности, что свойственно природному аналогу. При этом укладка керамогранита не займет много сил и времени, что, несомненно, большое преимущество материала. В ежедневной эксплуатации «белый мрамор» содержать в чистоте не составит большого труда и можно не бояться, что на его поверхности останутся въевшиеся и трудно выводимые пятна.

Как декоративное покрытие керамогранит в имитации благородного камня бесценен, причем как для стен, так и пола. Гостиная или зона ресепшена буквально сияют чистотой и дышат роскошью. В качестве красивых дополнений предлагается использовать вставки, панно и бордюры, чтобы еще больше акцентировать внимание на качественной и элитной отделке.