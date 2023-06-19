Кэшбэк за покупки в интернете: как «зарабатывать» на расходах

Существует множество способов «возврата» части средств за покупки. Он может быть предусмотрен и в офлайн, и в онлайн магазинах. Обычно его называют одним словом – кэшбэк (буквально переводится как «возврат наличных средств»). Получить его можно за любые покупки. Например, возможен кэшбэк за товары для животных, продукты, одежду, электронику и многое другое.

Учимся зарабатывать на кэшбэке

Рассмотрим особенности получения возврата части средств за покупки на примере кэшбэк-сервиса bonushops (бонусшоп) . Обратите внимание на то, что для того, чтобы воспользоваться всеми преимуществами и получить максимум выгоды, сначала необходимо пройти несложную процедуру регистрации с указанием адреса электронной почты и

выбранного вами пароля.

Чтобы получать доход, необходимо:

выбрать сайт, на котором вы собираетесь совершать покупки (доступны сотни интернет-магазинов и маркетплейсов). Переход обязательно совершать непосредственно со страницы сервиса, чтобы пользователя автоматически «узнали» в программе кэшбэка. Также необходимо предварительно нажать кнопку «активировать кэшбэк»;

произвести покупку;

дождаться начисления кэшбэка на счет. Отслеживать транзакции, выводить средства на карту и осуществлять прочие операции можно в личном кабинете.

Полезно знать: предварительно вы можете подробно изучить действующие в разных интернет-магазинах программы возврата части средств за покупки, чтобы выбрать наиболее подходящий и выгодный вариант.

Несколько полезных советов для новичков

Чем больше покупок вы совершаете, тем выше сумма кэшбэка, поэтому такие программы особенно выгодны для оптовиков и организаторов совместных покупок. Но и обычный человек может привлечь к участию друзей и родственников, что позволит копить кэшбэк существенно быстрее.

Сумма кэшбэка может отличаться существенно (от 1% до 30%). Обычно он выше в специальных партнерских программах. Участие в них максимально выгодно, но предложения могут быть ограниченны по времени или по видам товаров. Чтобы не упустить интересные варианты, рекомендуем регулярно посещать сайт кэшбэк-сервиса и проверять доступные программы.

Получать возврат можно не только в деньгах, но и баллах, милях, а также в виде товаров или услуг. Вне зависимости от того, клиентом каких площадок пользователь является чаще, можно подобрать подходящий вариант.