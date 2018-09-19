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Кикер и крафт: 22 сентября в центре Барнаула пройдет фестиваль Vienne Lion

В субботу, 22 сентября, в летней резиденции Granmulino на проспекте Социалистическом состоится фестиваль крафта. Организаторы готовят для участников целую серию развлечений, в том числе чемпионат города по кикеру (настольному футболу).

В Барнауле пройдет фестиваль Vienne Lion
В Барнауле пройдет фестиваль Vienne Lion
СС0

Попробовать себя в кикере сможет любой желающий. Заявиться на турнир можно как в одиночку, так и командой. Победителей ждут призы от Vienne Lion и Granmulino.

Программа фестиваля Vienne Lion не даст заскучать даже тем, останется в стороне от мини-футбольных баталий. Дегустации, угощения, презентации, лекции, экскурсии на производство, тематические зоны, призы и подарки — все это первый фестиваль Vienne Lion в Барнауле!

Настольный футбол
Настольный футбол
СС0

Подробнее о главном событии года в резиденции Granmulino можно узнать по телефону +7 (963) 522-59-32.

Фестиваль пройдет 22 сентября с 12.00 до 23.00 по адресу: пр. Социалистический, 71.

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