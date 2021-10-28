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Клиент — прежде всего. Как будут работать офисы ВТБ на Алтае в период нерабочих дней

ВТБ определил график обслуживания розничных клиентов в Алтайском крае и Республике Алтай в нерабочие дни в период с 30 октября по 7 ноября. Банк продолжит обслуживание в офисах региональной сети.

Так, с 30 октября по 3 ноября все отделения будут работать в стандартном режиме, а с 4 по 7 ноября — по индивидуальным графикам.

Обслуживание физических лиц с 4 по 7 ноября будет производиться более чем в 300 дежурных отделениях по всей стране. Полный список будет размещен на сайте банка. При необходимости ВТБ готов изменить число дежурных точек продаж.

«Банк внимательно следит за ситуацией с распространением COVID-19 и делает все возможное, чтобы обеспечить безопасное и комфортное обслуживание клиентов. Сотрудники сети продолжат регулярно информировать персонал о рекомендациях Роспотребнадзора по борьбе с вирусными заболеваниями и четко следить за их соблюдением», — подчеркивают в ВТБ.

Сегодня в отделениях сети проходят все необходимые профилактические мероприятия: в течение дня в помещениях, особенно в зонах клиентского обслуживания, проводится дезинфекция, при работе с документами и денежными купюрами специалисты используют дезинфицирующие средства.

Помимо этого, клиентов призывают соблюдать в офисах масочный режим и во время ожидания придерживаться между собой дистанции не менее 1,5 м.

Вячеслав Грицаенко,
руководитель департамента администрирования региональной сети ВТБ:

— Указом президента период с 30 октября по 7 ноября в России объявлен нерабочими днями. ВТБ относится к категории непрерывно действующих компаний, поэтому на это время мы не сокращаем для физлиц число работающих офисов. Как социально ответственный банк мы заботимся о качественном обслуживании клиентов и готовы гарантировать населению безопасные и комфортные условия посещения любого из наших отделений. При этом мы переводим 100% своих продуктов и услуг в онлайн-формат, поэтому рекомендуем свести к минимуму посещение общественных мест, в том числе отделения банков, и использовать наши цифровые сервисы и приложение ВТБ Онлайн.

Напомним, что большинство финансовых операций клиентам Банк ВТБ (ПАО) доступны в интернет-банке или мобильном приложении. На сегодняшний день в нем собраны все самые востребованные сервисы и услуги — получение кредита, проведение переводов и платежей, оформление цифровых карт, открытие вкладов и счетов, блокировка карт в связи с утратой, обмен валют и другой функционал.

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