Клиенты тарифа «Анлим» могут делиться безлимитным интернетом с другими устройствами

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) расширяет возможности тарифа «Анлим» с безграничным и честным интернетом. C 19 ноября клиенты тарифа могут бесплатно раздавать безлимитный интернет на другие устройства первый час в сутки.

Использовать свой смартфон как точку доступа Wi-Fi и делиться безлимитным интернетом с другими устройствами клиенты тарифа смогут с помощью услуги «Раздача интернета». Для этого достаточно активировать соответствующий режим в настройках своего смартфона и выбрать, на какое время понадобится услуга: бесплатно на первый час в сутки, далее еще на один час за 50 рублей или на сутки за 150 рублей.

В конце августа 2018 года Билайн представил «Анлим» — тариф с безлимитным мобильным интернетом по всей России, а также возможностью смотреть видео в потрясающем HD-качестве на максимальных скоростях. «Анлим» отвечает всем потребностям современных пользователей мобильного интернета. Это простое, прозрачное и максимально сбалансированное предложение, дающее двойной контроль над расходами.

За 2 месяца с момента запуска тариф доказал свою востребованность и актуальность. Самыми активными потребителями безлимитного интернета и видео-контента в HD-качестве стали жители Восточного, Центрального и Южного регионов, а также Москвы. По данным внутренней аналитики Билайн, в среднем объем потребляемого трафика у пользователей тарифа «Анлим» в 3 раза выше, чем у активных пользователей смартфонов других пакетных тарифов.

Подключиться к тарифу «Анлим» можно в магазинах Билайн, в приложении «Мой Билайн» или с помощью короткого номера 0674000123. Чтобы активировать возможность делиться безлимитным интернетом с другими устройствами на 1 час, достаточно набрать простую команду *157*1#, на 24 часа *157*24#. Акция продлится до 28 февраля 2019 года.

Акция проходит во всех регионах России, за исключением Чукотского АО, республики Крым и Севастополя. За сутки считается период с 0.00 до 23.59 по Московскому времени.

