Книжный бум: «Пятерочка» запустила буккросинг в городах Сибири

Теперь получить и обычную, и духовную пищу можно в одном месте — в торговой сети «Пятерочка». В магазинах разных городов Сибири будут установлены специальные полки для буккроссинга. Рассказываем, как экономить на литературе, но не на знаниях вместе с «Пятерочкой».

Фото предоставлено торговой сетью «Пятерочка».

В 104 магазинах сети установят специальные стеллажи, на которых любой желающий может оставить полюбившееся произведение. А другой посетитель — бесплатно его забрать. Так запустится литературная цепочка, звеном в которой станет каждый гость «Пятерочки».

В число городов, в которых будет проводиться акция, вошли Барнаул, Рубцовск и Бийск.

Буккроссинг вошел в программу «Центры местных сообществ», которая также проходит в Краснодарском крае, Московской и Свердловской областях.

Впрочем, на книгах активности не заканчиваются. Обмен литературой — лишь одна из трехсот инициатив. Еще были «Корзины доброты», выставки и благотворительный обмен вещами.

Сегодня побаловать покупателей спешат качественной литературой.

Анна Гусейнова,

руководитель проекта «Центры местных сообществ» торговой сети «Пятёрочка»:

— Буккросинг радует пожилых гостей и иногда даже творит настоящие чудеса! Так, жительница Коломны нашла на стеллаже в «Пятёрочке» утерянную семейную реликвию. Это была книга о Коломне в годы Великой Отечественной войны, на страницах которой есть рассказ о семье горожанки и её детская фотография с отцом. Такие истории вдохновляют нас развивать наши проекты, поэтому мы не планируем останавливаться.

Концепция «Центров местного сообщества» — это уникальная возможность объединить жителей района, сформировать сообщество на базе привычного им магазина у дома. Такие инициативы помогают привить полезные привычки, учат заботиться об окружающих и о природе. Поэтому мы считаем, что очень важно масштабировать такие активности по всем уголкам страны, чтобы в каждом магазине сети царила атмосфера добра, взаимопомощи и поддержки.

Справка

Буккроссинг — международное движение, цель которого — не отложить книги на дальнюю полку после прочтения, а передать другому человеку. Для этого нужно лишь оставить произведение в общественном месте, где его сможет забрать следующий читатель.