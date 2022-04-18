Кол-центр «Росводоканал Барнаул» за первые три месяца года обработал более 23 тысяч звонков

Кол-центр барнаульского водоканала за первые три месяца 2022 года принял и обработал 23,5 тысячи звонков от абонентов. Наиболее популярной темой стали заявки на установку, замену или поверку приборов учета — таких обращений было около 2,5 тысяч.

«Из года в год число звонков растет. При этом на темы обращений, как правило, не меняются, но на них определенным образом влияет сезонность. Зимой больше звонков о замерзших колонках, весной задают вопросы о качестве воды и благоустройстве, с мая по август — о получении техусловий для подключения и о давлении воды в кранах, осенью в топе обращения по засорам, а в декабре — пеня и участие в нашей акции по её списанию. В любое время года актуальны вопросы о передаче показаний счетчиков, поверке приборов учета, сообщения об открытых колодцах», — рассказала начальник Центра обслуживания абонентов «Росводоканал Барнаул» Наталья Семикрас.

Наиболее трудозатратными, по словам специалистов кол-центра, являются консультации по пакету документов на выдачу технических условий. Такие разговоры обычно занимают много времени. Если абонент не хочет тратить время на переговоры, всё это может узнать самостоятельно — подробная информация о необходимых документах есть на сайте в разделе «Подключение к системам ВиВ», а также здесь можно скачать необходимую форму заявления, заполнить и вместе с пакетом документов подать через сайт.

Напомним, ряд вопросов жители Барнаула и пригорода могут решить через приложение «РВК.Услуги». Сервис позволяет не только передавать показания счетчиков и оплачивать водоснабжение и водоотведение, но и заказывать услуги. Кроме того, делать всё это можно на сайте предприятия — barnaul.rosvodokanal.ru. Здесь же абоненты — как юридические, так и физические лица, могут зарегистрироваться в личном кабинете. Сервис позволяет взаимодействовать буквально в несколько кликов, регистрироваться в нем просто — нужно заполнить все поля, подтвердить адрес электронной почты и мобильного телефона. Также недавно на сайте водоканала появилась специальная кнопка для быстрой передачи сообщения об открытом люке.