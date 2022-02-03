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Компания «Бочкари» приглашает на выставку и предлагает попробовать новинки

С 7 по 11 февраля в Москве пройдет выставка продуктов питания и напитков «ПродЭкспо», считающаяся крупнейшей не только в России, но и во всей Восточной Европе. Уже в шестой раз принимать в ней участие будет компания «Бочкари». В этом году посетителям выставки алтайский завод подготовил много интересных сюрпризов.

С 7 по 11 февраля в Москве пройдет выставка продуктов питания и напитков «ПродЭкспо».
С 7 по 11 февраля в Москве пройдет выставка продуктов питания и напитков «ПродЭкспо».
Компания «Бочкари».

«ПродЭкспо» — событие поистине масштабное: это пять дней работы, почти три тысячи участников из 73 стран мира и нескончаемый поток посетителей.

Найти стенд «Бочкарей» (СВ65) можно в Центральном павильоне — он будет масштабный, заметный и интересный.

С первого дня выставки здесь начнет работать импровизированный бар — каждый посетитель сможет попробовать свежую новинку «Бочкарей» — напиток, сваренный с участием известного чешского специалиста Милоша Грабока.

По уже сложившейся традиции компания будет участвовать в конкурсах на лучший продукт, упаковку и инновации.

До встречи на «ПродЭкспо».

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