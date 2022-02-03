Компания «Бочкари» приглашает на выставку и предлагает попробовать новинки

«ПродЭкспо» — событие поистине масштабное: это пять дней работы, почти три тысячи участников из 73 стран мира и нескончаемый поток посетителей.
Найти стенд «Бочкарей» (СВ65) можно в Центральном павильоне — он будет масштабный, заметный и интересный.
С первого дня выставки здесь начнет работать импровизированный бар — каждый посетитель сможет попробовать свежую новинку «Бочкарей» — напиток, сваренный с участием известного чешского специалиста Милоша Грабока.
По уже сложившейся традиции компания будет участвовать в конкурсах на лучший продукт, упаковку и инновации.
До встречи на «ПродЭкспо».