Компания «Европлан» среди лучших работодателей 2021 года HeadHunter

ЛК «Европлан» вошла в топ-20 работодателей в категории «Крупные компании» с численностью 1001−5000 сотрудников. По итогам исследования «Европлан» занял 1 место по отрасли «Финансы, страхование, аудит» среди крупных компаний, сохранив лидерство 2020 г., и 18 место в общем рейтинге среди крупных компаний, войдя в топ-20 работодателей.

Место компании в рейтинге определяется по трем независимым оценкам: HR-анкета, внутренняя оценка eNPS и внешняя оценка кандидатов. HR-анкета формируется согласно рекомендациям экспертов PricewaterhouseCoopers Russia B.V., заполняется HR-специалистами и показывает, как устроена работа с персоналом в компании. Показатель «Внутренняя оценка» — Employee Net Promoter Score (eNPS) — отражает лояльность сотрудников к работодателю, готовность рекомендовать компанию друзьям и знакомым. «Внешняя оценка» — голосование соискателей, где можно выбрать компанию, в которой хотелось бы работать.

ЛК «Европлан» уделяет особое внимание построению корпоративной культуры и работе с персоналом, опираясь на оценки независимых экспертов рынка и непрерывный открытый диалог с сотрудниками. Благодаря этому, индекс вовлеченности персонала компании составляет 94%. В «Европлане» соблюдается принцип равенства прав и возможностей работников: среди руководителей компании — 53% женщин, в компании действуют специальные программы поддержки корпоративного спорта, здорового образа жизни, профессионального и личностного развития сотрудников.

Директор департамента по работе с персоналом компании «Европлан» Анаит Говорина входит в рейтинг «Топ-1000 российских менеджеров», который ежегодно представляют Ассоциация менеджеров и издательский дом «Коммерсант».

Кроме того, «Европлан» занимает лидирующие позиции в ежегодном «Рейтинге ИТ-работодателей России» ресурса «Хабр Карьера». ЛК «Европлан» участвует в рейтинге в категории «Большие компании» (численность от 1 000 до 5 000 сотрудников (big). Этот рейтинг формируется на основании оценок, которые ИТ-специалисты ставят своему работодателю по 12 критериям, таким как: «интересные задачи», «адекватная зарплата», «социальный пакет», «карьерный рост», «связь с топ-менеджментом» и др. Опрос проходит анонимно и гарантирует объективность. Сотрудники, описывая свою работу в «Европлане», отметили: «комфортные условия, прозрачность оплаты и премирования, полностью прозрачные бизнес-процессы, доверие», «автономность, системное развитие, гибкость, сильная команда, отличные условия для работы», «возможность реализовать свой потенциал и свои идеи». 89% сотрудников компании, участвовавших в опросе, оценили «Европлан» высоко. Средняя оценка компании — 4.78 из 5.

Участие в рейтинге Хабр Карьера позволяет компаниям услышать своих ИТ-специалистов и учесть обратную связь от них. «Европлан» уделяет много внимания развитию ИТ-систем, реализуя внутри компании полный цикл работ: от бизнес-аналитики и тестирования до реализации ИТ-проектов без привлечения подрядчиков. Компании важно, что ИТ-персонал доволен как условиями труда, так и самим процессом работы.

В «Европлане» на регулярной основе проводятся различные опросы удовлетворенности работников, которые напрямую влияют на корпоративную жизнь, позволяют компании выявлять точки роста и успешно конкурировать на рынке труда.

ПАО «ЛК «Европлан»