29 октября -4°C
﻿
Потребитель
512

«Комплекс Агро». Для золота полей России

Главная цель бизнеса — прибыль. Но когда работа связана с землей, без души нельзя. А если при этом применяется научный подход, успех гарантирован. ТД «Комплекс Агро» — пример совокупности вечных ценностей и лучших достижений научной мысли.

Дмитрий Беляев, руководитель ТД «Комплекс Агро».
Дмитрий Беляев, руководитель ТД «Комплекс Агро».
Фото Дмитрия Лямзина.

Предприятие практически 10 лет занимается разработкой собственного оборудования, официальный дилер Amazone, Sukup, входит в топ-10 по выручке в числе самых крупных российских производителей сельхозтехники. Под брендом «Алтай» выпускается широкий модельный ряд сельскохозяйственного оборудования — от удобрения почвы до хранения зерна. Площадь производственной базы — более 14 гектаров, 210 сотрудников в штате, присутствие в 50 регионах России, а также в Республике Казахстан. При этом постоянный рост и внедрение инноваций. Но самое главное — неизменный выбор клиента.

На сильных корнях

Земля Алтайского края богата ресурсами, но каждый год работники сельского хозяйства сталкиваются с новыми проблемами. Деградация почвы, эрозия, ухудшение плодородия, в том числе из-за нерационального использования агроклиматического потенциала почв, изношенного парка машин, работающих в полях и экстенсивных технологий, игнорирующих достижения науки.

Руководитель ТД «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев защитил магистерскую диссертацию на тему «Стратегическое развитие агропромышленного комплекса Алтайского края». Ставить крупные цели, важные для региона, он научился у своего отца. Владимир Иванович Беляев — почетный ученый, посвятивший свою жизнь научной деятельности в сфере сельского хозяйства. Сегодня он — заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий АГАУ, доктор технических наук.

В своих исследованиях отец изучал возможности технической модернизации предприятий сельского хозяйства, находил оборудование, способное экономить ресурсы не только почвы, но и самих предприятий. А задачей сына стало обеспечение необходимым оборудованием родной край. Так родилось предприятие «Комплекс Агро».

Дмитрий Беляев, руководитель ТД «Комплекс Агро».
Дмитрий Беляев, руководитель ТД «Комплекс Агро».
Фото Дмитрия Лямзина.

От теории к практике

Работа в тандеме принесла щедрые плоды всему региону. Например, технологический опыт североамериканских земледельцев в зоне прерий пригодился южным степям Сибири. Высокопроизводительная техника Amazone хорошо показала себя на почвах Кулундинской степи, страдающей от эрозии и потери органического углерода.

Алтайский край стал полигоном для тестирования и апробирования в реальных условиях такой техники, как: прицепная сеялка Citan Z; прицепная сеялка Condor; детектор сорняков AmaSpot.

Разработки ТД «Комплекс Агро» помогли при производстве сеялки EDX с увеличенной шириной захвата, успех этого проекта был масштабирован на всю страну! Постепенно на предприятии наладили собственное производство.

Для золота полей России.
Для золота полей России.
«Комплекс Агро».

Для экономики страны

В 2012 году состоялась установка и запуск первых за Уралом зерносушилок на газе. Сегодня модульная колонковая зерносушилка «Алтай» — номер один в крае. Она превосходит зарубежные аналоги, подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. По России и в странах ближнего зарубежья в эксплуатации находятся более 500 единиц этой техники. Это самый высокий показатель среди производителей.

В результате исследования, проведенного компанией в 2020 году, в Алтайском крае зерносушилки на газе сэкономили своим владельцам 1 млрд рублей, если сравнивать с традиционным дизельным топливом. Интересно, что сумма годовой государственной поддержки на развитие сельского хозяйства в Алтайском крае составляет 6 млрд рублей, и внедрение технологии использования сжиженного газа для сушки зерна позволило получить более 15% от всего объема господдержки.

ТД «Комплекс Агро» более пяти лет участвует в программе льготного кредитования. За 2020 год было реализовано более 170 совместных проектов (общий объем инвестирования — более 1 млрд рублей). Уже за 7 месяцев 2021 года было совершено совместных сделок на сумму более 1.1 млрд рублей.

Для золота полей России.
Для золота полей России.
«Комплекс Агро».

Умножая, сохраняй

В 2019 году каталог компании пополнился агрегатами, которые работают на альтернативных видах топлива, таких как уголь, солома, отходы.

Партнерство с АГАУ продолжается. Среди важнейших разработок — создание технологий и механизмов для внесения жидких удобрений. Сравнительные исследования показали высокие результаты, и «Комплекс Агро» первым начал разрабатывать и серийно производить целую линейку уникального оборудования:

  • универсальные прицепы для внесения жидких удобрений;
  • ликвилайзеры;
  • комбинация культиватора Strip-Till с возможностью внесения ЖКУ.

Но мало обработать почву, засеять, вырастить и собрать урожай. Его нужно еще и бережно сохранить. Инженеры компании создали силосы для хранения зерна конусного и плоскодонного типа. Это уникальные склады оснащенные интеллектом. Специальные датчики регулируют климат, состояние влажности и температуру, сохраняя культуры.

Для золота полей России.
Для золота полей России.
«Комплекс Агро».

В ответе за работу

Общая черта характера семьи Беляевых — ответственность. «Если и браться за какое-то дело, то нужно работать хорошо, с максимальной отдачей. И доводить дело до конца», — утверждает Дмитрий Владимирович. Только так создаются крупнейшие предприятия.

Индивидуальный подход в решении задач каждого заказчика позволяют помогать хозяйствам по всей стране. При установке оборудования проводится обучение сотрудников предприятия, такая поддержка способствует продуктивной работе. Клиент доволен, а это значит — золото полей будет расти и богатство земли раскроется в полную силу, поднимая экономику Алтайского края и России. И это — главный секрет вдохновения и миссия ТД «Комплекс Агро».

  • Новости компаний
Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость