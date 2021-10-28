«Комплекс Агро». Для золота полей России

Главная цель бизнеса — прибыль. Но когда работа связана с землей, без души нельзя. А если при этом применяется научный подход, успех гарантирован. ТД « Комплекс Агро » — пример совокупности вечных ценностей и лучших достижений научной мысли.

Предприятие практически 10 лет занимается разработкой собственного оборудования, официальный дилер Amazone, Sukup, входит в топ-10 по выручке в числе самых крупных российских производителей сельхозтехники. Под брендом «Алтай» выпускается широкий модельный ряд сельскохозяйственного оборудования — от удобрения почвы до хранения зерна. Площадь производственной базы — более 14 гектаров, 210 сотрудников в штате, присутствие в 50 регионах России, а также в Республике Казахстан. При этом постоянный рост и внедрение инноваций. Но самое главное — неизменный выбор клиента.

На сильных корнях

Земля Алтайского края богата ресурсами, но каждый год работники сельского хозяйства сталкиваются с новыми проблемами. Деградация почвы, эрозия, ухудшение плодородия, в том числе из-за нерационального использования агроклиматического потенциала почв, изношенного парка машин, работающих в полях и экстенсивных технологий, игнорирующих достижения науки.

Руководитель ТД «Комплекс Агро» Дмитрий Беляев защитил магистерскую диссертацию на тему «Стратегическое развитие агропромышленного комплекса Алтайского края». Ставить крупные цели, важные для региона, он научился у своего отца. Владимир Иванович Беляев — почетный ученый, посвятивший свою жизнь научной деятельности в сфере сельского хозяйства. Сегодня он — заведующий кафедрой сельскохозяйственной техники и технологий АГАУ, доктор технических наук.

В своих исследованиях отец изучал возможности технической модернизации предприятий сельского хозяйства, находил оборудование, способное экономить ресурсы не только почвы, но и самих предприятий. А задачей сына стало обеспечение необходимым оборудованием родной край. Так родилось предприятие «Комплекс Агро».

Дмитрий Беляев , руководитель ТД «Комплекс Агро». Фото Дмитрия Лямзина.

От теории к практике

Работа в тандеме принесла щедрые плоды всему региону. Например, технологический опыт североамериканских земледельцев в зоне прерий пригодился южным степям Сибири. Высокопроизводительная техника Amazone хорошо показала себя на почвах Кулундинской степи, страдающей от эрозии и потери органического углерода.

Алтайский край стал полигоном для тестирования и апробирования в реальных условиях такой техники, как: прицепная сеялка Citan Z; прицепная сеялка Condor; детектор сорняков AmaSpot.

Разработки ТД «Комплекс Агро» помогли при производстве сеялки EDX с увеличенной шириной захвата, успех этого проекта был масштабирован на всю страну! Постепенно на предприятии наладили собственное производство.

Для золота полей России. «Комплекс Агро».

Для экономики страны

В 2012 году состоялась установка и запуск первых за Уралом зерносушилок на газе. Сегодня модульная колонковая зерносушилка «Алтай» — номер один в крае. Она превосходит зарубежные аналоги, подходит для зерновых, зернобобовых и масленичных культур, а также позволяет сушить семена. По России и в странах ближнего зарубежья в эксплуатации находятся более 500 единиц этой техники. Это самый высокий показатель среди производителей.

В результате исследования, проведенного компанией в 2020 году, в Алтайском крае зерносушилки на газе сэкономили своим владельцам 1 млрд рублей, если сравнивать с традиционным дизельным топливом. Интересно, что сумма годовой государственной поддержки на развитие сельского хозяйства в Алтайском крае составляет 6 млрд рублей, и внедрение технологии использования сжиженного газа для сушки зерна позволило получить более 15% от всего объема господдержки.

ТД «Комплекс Агро» более пяти лет участвует в программе льготного кредитования. За 2020 год было реализовано более 170 совместных проектов (общий объем инвестирования — более 1 млрд рублей). Уже за 7 месяцев 2021 года было совершено совместных сделок на сумму более 1.1 млрд рублей.

Для золота полей России. «Комплекс Агро».

Умножая , сохраняй

В 2019 году каталог компании пополнился агрегатами, которые работают на альтернативных видах топлива, таких как уголь, солома, отходы.

Партнерство с АГАУ продолжается. Среди важнейших разработок — создание технологий и механизмов для внесения жидких удобрений. Сравнительные исследования показали высокие результаты, и «Комплекс Агро» первым начал разрабатывать и серийно производить целую линейку уникального оборудования:

универсальные прицепы для внесения жидких удобрений;

ликвилайзеры;

комбинация культиватора Strip-Till с возможностью внесения ЖКУ.

Но мало обработать почву, засеять, вырастить и собрать урожай. Его нужно еще и бережно сохранить. Инженеры компании создали силосы для хранения зерна конусного и плоскодонного типа. Это уникальные склады оснащенные интеллектом. Специальные датчики регулируют климат, состояние влажности и температуру, сохраняя культуры.

Для золота полей России. «Комплекс Агро».

В ответе за работу

Общая черта характера семьи Беляевых — ответственность. «Если и браться за какое-то дело, то нужно работать хорошо, с максимальной отдачей. И доводить дело до конца», — утверждает Дмитрий Владимирович. Только так создаются крупнейшие предприятия.

Индивидуальный подход в решении задач каждого заказчика позволяют помогать хозяйствам по всей стране. При установке оборудования проводится обучение сотрудников предприятия, такая поддержка способствует продуктивной работе. Клиент доволен, а это значит — золото полей будет расти и богатство земли раскроется в полную силу, поднимая экономику Алтайского края и России. И это — главный секрет вдохновения и миссия ТД «Комплекс Агро».