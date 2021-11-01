Контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим на российском банковском рынке

С июля по сентябрь авторы исследования тестировали работу контакт-центров 100 крупнейших розничных банков России. Оценивались скорость и качество обслуживания по телефону и во всех используемых цифровых каналах коммуникации с клиентами. В итоге контакт-центр банка «Открытие» признан лучшим среди банков первой категории, куда входят 10 российских кредитных организаций с активами выше 1 трлн рублей.

Контакт- центр банка «Открытие» получил оценку 92% за доступность (скорость обработки вызова, при нормативе 80% принятых обращений в первые 20 секунд после звонка) и 100% по FCR (First Call Resolution) — проценту решенных задач при первом обращении клиента.

Компания Naumen присвоила контакт-центру банка «Открытие» класс А+, который является наивысшим возможным значением. Это означает, что оба ключевых показателя — доступность и качество обслуживания обращений — выше 90%. В 2021 году банк «Открытие» стал единственным среди крупнейших банков страны, который удостоился этой наивысшей оценки.

Наталья Смирнова,

старший вице-президент , руководитель Блока клиентского сервиса банка «Открытие»:

«Мы долго шли к таким результатам. Эта награда станет для нашей команды дополнительной мотивацией, чтобы работать еще лучше, быстро и качественно помогая клиентам решать их вопросы и получать от общения с банком только положительные эмоции».

Справка

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», ООО «Открытие Факторинг», «РГС Банк», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА (RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»), а также международными агентствами Fitch («BB+») и Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

Компания Naumen — крупнейший российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. 28 октября она презентовала IX ежегодное исследование доступности и качества обслуживания в контакт-центрах российских банков.