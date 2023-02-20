В наличии напольные покрытия различных форм и размеров, интересных расцветок, а качество всех товаров на высшем уровне. Почти каждый найдет для себя вариант и модель. Ковры в детскую комнату, в кухню или в гостиную — у нас можно подобрать очень много решений для своего интерьера.
Широкий выбор международных брендов из разных стран: Россия, Молдова, Иран, Ирак, Турция, Индия и Украина.
Консультанты подскажут разницу между характеристиками и помогут подобрать для вас лучший вариант.
— Мы сделаем чуть больше, чем обычные магазины. Если понравившегося ковра не окажется на нашем складе, мы привезем его из другого города и доставим прямо вам в квартиру! При этом нам будет достаточно услышать от вас «спасибо» за услугу поиска.
Мы бесплатно оказываем услуги по раскрою и оверлоку изделий. Есть и бесплатная доставка по городу, и доставка в районы, подъем на этаж. Всё для вашего удобства, — отмечает владелец магазинов «Гигант» Грант Мисакович.
«Гигант» — это целый мир напольных покрытий!
С продукцией вы можете ознакомиться на нашем сайте gigant-pol.ru, либо в сообществе Вконтакте.
Адреса
Торговый центр: Павловский тракт, 311
Магазин-склад: пр. Космонавтов, 59/8, к2
Будем рады видеть вас в нашем торговом центре!
4CQwVszH9pSXMEHpjuC