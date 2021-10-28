Кредитование малого и среднего бизнеса в Россельхозбанке на Алтае выросло в полтора раза

Благодаря конкурентным процентным ставкам, а также регулярным стимулирующим акциям, выдача кредитов АПК для среднего, малого и микробизнеса в Алтайском филиале Россельхозбанка за 9 месяцев 2021 г. превысила 5,4 млрд рублей. Рост, в сравнении с таким же периодом прошлого года составил 45%.

На развитие АПК с начала года Алтайский филиал Россельхозбанка направил уже более 8,1 млрд рублей.

Главным драйвером для развития среднего, малого и микробизнеса в 2021 году стали увеличение объемов кредитования на инвестиционные цели, проведение сезонных работ и поддержку экспортно ориентированных компаний. Отмечен ежегодный стабильный рост кредитного портфеля, что является показателем развития банка и говорит о возрастающем доверии среди потребителей банковских услуг. Кредитование сезонных работ в большинстве случаев филиал осуществляет по льготной ставке до 5%* годовых. С начала года на эти цели выделено более 4,1 млрд рублей, из них на средний, малый и микробизнес приходится 2,7 млрд рублей, (рост 16%).

Всего же на развитие АПК с начала года Алтайский филиал Россельхозбанка направил уже более 8,1 млрд рублей кредитных средств, что на 22% больше, по сравнению с прошлым годом.

Кредитные программы Россельхозбанка позволили аграриям Алтайского края и Республики Алтай полностью обеспечить материально-техническую базу для проведения посевной и уборочной кампаний: приобрести семена, средства защиты растений, минеральные удобрения, ГСМ, запчасти для ремонта техники и оборудования, а также решить другие актуальные задачи.

«Позитивная динамика кредитного портфеля демонстрирует результаты нашей работы по поддержке среднего, малого и микробизнеса. В рамках кредитного продукта „Сезонный легкий“ аграрии могут предоставить к заявке упрощенный пакет документов. Для предприятий растениеводства, животноводства и перерабатывающих предприятий банк разработал уникальные программы кредитования для каждого вида деятельности с учетом сезонности получения доходов. Наша деятельность способствует не только росту инвестиционной привлекательности аграрного сектора и реализации масштабных проектов, но и решению важнейших социальных задач: поддержке занятости и повышения качества жизни на Алтае», — прокомментировал Николай Бойко, директор Алтайского филиала Россельхозбанка.

За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк в целом по России предоставил агропромышленному комплексу 1,2 трлн. рублей кредитных средств, что стало рекордным объемом за рассматриваемый период. Объем льготного кредитования вырос на 31,8%, а его доля в выдачах — на 8% процентных пунктов. За 9 месяцев 2021 года Россельхозбанк выдал крупному бизнесу 885,7 млрд. рублей, среднему, малому и микробизнесу — 192,3 млрд. рублей, что сопоставимо с показателями прошлого года. С начала года Россельхозбанк выдал на проведение сезонных работ 427,4 млрд рублей (+23,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года), из которых 64% было предоставлено на льготных условиях. С начала года банк усилил поддержку экспортно ориентированных компаний, выдав им 371,2 млрд рублей (+28,5% к аналогичному периоду 2020 года). Общее количество экспортно ориентированных компаний, сотрудничающих с банком, увеличилось на 10% и составило 1 431 юридических лиц/групп компаний.