Крупный психологический форум пройдет 31 мая в Барнауле

В настоящее время огромное количество людей находятся в состоянии психологической нестабильности, согласно исследованиям 70% россиян испытывают тревогу из-за сложившейся социально-экономической ситуации в стране.
На форуме опытные специалисты разберут ряд актуальных психологических проблем, среди которых отношения между поколениями, выгорание на работе и в бизнесе, семейные конфликты, отсутствие уверенности в себе, проблемы современных подростков, тревожное состояние, отсутствие взаимопонимания, половое воспитание и многое другое. С полным перечнем тем можно ознакомиться на официальном сайте форума.
Спикеры мероприятие — это опытные психологи, специалисты, известные на международном уровне и российские учёные:
- Врач-психотерапевт, успешный бизнесмен, заслуженный тренер РФ.
- Психолог, ученица Альфрида Лэнгле (Австрия, Вена), адвокат, основатель барбершопа «Премьер-Лига».
- Мотивационный спикер, победитель Всероссийской премии «Главная женщина 2020».
- Профессиональный медиатор, доцент кафедры психологии и социологии управления АФ РАНХиГС, кандидат социологических наук.
- Семейный психотерапевт.
- Практикующий психолог, владелец сети фитнес-клубов.
- Кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии АлтГУ.
- Профессиональный тренер, участница Олимпийских игр, основатель академии спорта «z_club22».
- Руководитель психологического центра «Метафора».
- Психолог, телесно-ориентированный терапевт, травма-терапевт.
- Клиничеcкий псиxoлoг, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
Гештальт-консультант, гипнолог, специалист по работе с МАК-картами.
- Практикующий психолог, предприниматель в сфере строительства и проектирования.
- Практикующий психолог, предприниматель в индустрии красоты.
Узнать всю информацию о возможности участия, ознакомиться с полным списком тем и более подробно познакомиться со спикерами можно на официальном сайте форума: psy-forum-barnaul.ru
Организатором мероприятия выступает сообщество «Сила Алтая», которое включает в себя профессиональных психологов, учёных и авторитетных экспертов. Барнаульский психологический форум — это концентрат работающих психологических решений, как индивидуальных, так и общих проблем.
Возрастное ограничение 16+