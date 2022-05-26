Крупный психологический форум пройдет 31 мая в Барнауле

31 мая в Барнауле пройдет уникальный для сибирского региона психологический форум на площадке концертного зала АГИК, который соберет 14 профессиональных психологов-практиков со всей страны.

В настоящее время огромное количество людей находятся в состоянии психологической нестабильности, согласно исследованиям 70% россиян испытывают тревогу из-за сложившейся социально-экономической ситуации в стране.

На форуме опытные специалисты разберут ряд актуальных психологических проблем, среди которых отношения между поколениями, выгорание на работе и в бизнесе, семейные конфликты, отсутствие уверенности в себе, проблемы современных подростков, тревожное состояние, отсутствие взаимопонимания, половое воспитание и многое другое. С полным перечнем тем можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Спикеры мероприятие — это опытные психологи, специалисты, известные на международном уровне и российские учёные:

1 Андрей Степурко Врач-психотерапевт , успешный бизнесмен , заслуженный тренер РФ. Источник: сообщество «Сила Алтая»

2 Виктория Молотова Психолог , ученица Альфрида Лэнгле ( Австрия , Вена), адвокат , основатель барбершопа «Премьер-Лига». Источник: сообщество «Сила Алтая»

3 Ирина Яковенко Мотивационный спикер , победитель Всероссийской премии «Главная женщина 2020». Источник: сообщество «Сила Алтая»

4 Ян Меженин Профессиональный медиатор , доцент кафедры психологии и социологии управления АФ РАНХиГС , кандидат социологических наук. Источник: сообщество «Сила Алтая»

5 Александра Королёва Семейный психотерапевт. Источник: сообщество «Сила Алтая»

6 Станислав Яковенко Практикующий психолог , владелец сети фитнес-клубов. Источник: сообщество «Сила Алтая»

7 Юлия Трофимова Кандидат психологических наук , доцент кафедры клинической психологии АлтГУ. Источник: сообщество «Сила Алтая»

8 Ольга Сементина Профессиональный тренер , участница Олимпийских игр , основатель академии спорта «z_club22». Источник: сообщество «Сила Алтая»

9 Анна Овчинникова Руководитель психологического центра «Метафора». Источник: сообщество «Сила Алтая»

10 Юлия Елясова Психолог , телесно-ориентированный терапевт , травма-терапевт. Источник: сообщество «Сила Алтая»

11 Екатерина Прайзендорф Клиничеcкий псиxoлoг , член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии. Источник: сообщество «Сила Алтая»

12 Ольга Игнатова Гештальт-консультант, гипнолог, специалист по работе с МАК-картами. Источник: сообщество «Сила Алтая»

13 Елена Шумилова Практикующий психолог , предприниматель в сфере строительства и проектирования. Источник: сообщество «Сила Алтая»

14 Татьяна Яровая Практикующий психолог , предприниматель в индустрии красоты. Источник: сообщество «Сила Алтая»

Узнать всю информацию о возможности участия, ознакомиться с полным списком тем и более подробно познакомиться со спикерами можно на официальном сайте форума: psy-forum-barnaul.ru

Организатором мероприятия выступает сообщество «Сила Алтая», которое включает в себя профессиональных психологов, учёных и авторитетных экспертов. Барнаульский психологический форум — это концентрат работающих психологических решений, как индивидуальных, так и общих проблем.

Возрастное ограничение 16+