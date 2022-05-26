26 мая
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Крупный психологический форум пройдет 31 мая в Барнауле

31 мая в Барнауле пройдет уникальный для сибирского региона психологический форум на площадке концертного зала АГИК, который соберет 14 профессиональных психологов-практиков со всей страны.

Источник: сообщество «Сила Алтая»

В настоящее время огромное количество людей находятся в состоянии психологической нестабильности, согласно исследованиям 70% россиян испытывают тревогу из-за сложившейся социально-экономической ситуации в стране.

На форуме опытные специалисты разберут ряд актуальных психологических проблем, среди которых отношения между поколениями, выгорание на работе и в бизнесе, семейные конфликты, отсутствие уверенности в себе, проблемы современных подростков, тревожное состояние, отсутствие взаимопонимания, половое воспитание и многое другое. С полным перечнем тем можно ознакомиться на официальном сайте форума.

Спикеры мероприятие — это опытные психологи, специалисты, известные на международном уровне и российские учёные:

1
Андрей Степурко
  • Врач-психотерапевт, успешный бизнесмен, заслуженный тренер РФ.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
2
Виктория Молотова
  • Психолог, ученица Альфрида Лэнгле (Австрия, Вена), адвокат, основатель барбершопа «Премьер-Лига».
Источник: сообщество «Сила Алтая»
3
Ирина Яковенко
  • Мотивационный спикер, победитель Всероссийской премии «Главная женщина 2020».
Источник: сообщество «Сила Алтая»
4
Ян Меженин
  • Профессиональный медиатор, доцент кафедры психологии и социологии управления АФ РАНХиГС, кандидат социологических наук.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
5
Александра Королёва
  • Семейный психотерапевт.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
6
Станислав Яковенко
  • Практикующий психолог, владелец сети фитнес-клубов.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
7
Юлия Трофимова
  • Кандидат психологических наук, доцент кафедры клинической психологии АлтГУ.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
8
Ольга Сементина
  • Профессиональный тренер, участница Олимпийских игр, основатель академии спорта «z_club22».
Источник: сообщество «Сила Алтая»
9
Анна Овчинникова
  • Руководитель психологического центра «Метафора».
Источник: сообщество «Сила Алтая»
10
Юлия Елясова
  • Психолог, телесно-ориентированный терапевт, травма-терапевт.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
11
Екатерина Прайзендорф
  • Клиничеcкий псиxoлoг, член ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
12
Ольга Игнатова

Гештальт-консультант, гипнолог, специалист по работе с МАК-картами.

Источник: сообщество «Сила Алтая»
13
Елена Шумилова
  • Практикующий психолог, предприниматель в сфере строительства и проектирования.
Источник: сообщество «Сила Алтая»
14
Татьяна Яровая
  • Практикующий психолог, предприниматель в индустрии красоты.
Источник: сообщество «Сила Алтая»

Узнать всю информацию о возможности участия, ознакомиться с полным списком тем и более подробно познакомиться со спикерами можно на официальном сайте форума: psy-forum-barnaul.ru

Организатором мероприятия выступает сообщество «Сила Алтая», которое включает в себя профессиональных психологов, учёных и авторитетных экспертов. Барнаульский психологический форум — это концентрат работающих психологических решений, как индивидуальных, так и общих проблем.

Возрастное ограничение 16+

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