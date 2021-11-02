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Кухонный комбайн — помощник хозяйке: на что обращать внимание при покупке

Кухонный комбайн — один из приборов, который помогает в кухне, реально экономит время на приготовление разнообразных блюд. При покупке прибора важно понимать, какие требования вы предъявляете к машине. Ведь бытовая техника должна соответствовать ожиданиям, стоить приемлемо, выполнять все необходимые именно для вас операции. Ниже эксперты интернет-магазина Alser kz расскажут, на что обращать внимание при покупке.

Кухонный комбайн.
Кухонный комбайн.
Фото предоставлено рекламодателем.

Тип устройства

Выбирая кухонный комбайн на сайте https://alser.kz/c/kuhonnye-kombajny, сначала определите, насколько производительным и многофункциональным он должен быть. Дело в том, что на рынке предложены два типа устройств:

  • Комбайн по типу блендер, который нашинкует, измельчит, перемелет. Чаще всего такие бытовые приборы оснащены комплектом насадок и управляются механически.
  • Комбайн профессиональный. Внешне напоминает швейную машинку. Такое устройство справляется с максимальным перечнем задач — шинкует, трет, режет овощи в различных размерах и формах, выжимает сок, мелет мясо, даже нарезает лапшу, замешивает тесто или взбивает крем. По понятным причинам такой кухонный комбайн обойдётся дороже.

Размер чаши плюс мощность

В зависимости от мощности аппарат легче или сложнее справится не только с мягкими, но и с твёрдыми овощами. Объем чаши для кухонного комбайна варьируется от 1 до 7 л. На семью из трёх человек оптимально взять устройство с объемом чаши 2−3 л. Помните о том, что, чем больше объем резервуара, тем выше мощность устройства. К примеру, при объеме 3 л мощность комбайна будет уже 700 Вт.

Нелишним будет обратить внимание на материал изготовления чаши. Они бывают пластиковые, стеклянные или металлические. Пластик считается самым непрактичным материалом, быстро затирается, становится матовым. К тому же при падении такой чаши с высоты человеческого роста возможны механические повреждения. Термостойкое стекло дольше сохраняет свою товарную привлекательность, но тоже боится сильных механических воздействий. Металл же считается самым прочным и дорогим вариантом материала для чаши. Он инертен к любым пищевым продуктам и высоким температурам.

Разнообразие насадок

Минимальный набор насадок для стандартного кухонного комбайна — это ножи для шинковки различных овощей, терки, венчики, крючки лопатки для замешивания. Если покупаете более мощную производительного модель, в большинстве случаев её укомплектовывают насадками для приготовления кебаба, колбасок, ножами для нарезки теста и др.

Хорошо бы обратить внимание на дополнительные опции, такие как функция автоотключение бытового прибора в случае неправильной установки чаши, защита двигателя от перегрева, функция блокировки мотора в случае если нож напорется на чрезмерно твёрдый продукт.

Если вы затрудняетесь самостоятельно сделать выбор, обращайтесь в интернет-магазин Alser. Эксперты помогут подобрать бытовой прибор, соответствующий вашим потребностям и ожиданиям. Пересылка товара осуществляется в любой из городов Казахстана в предельно сжатые сроки.

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