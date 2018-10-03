Купи безалкогольное пиво от «Форштадтской пивоварни» и выиграй автомобиль или iPhone8

Стать ее участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции
Уже 6 октября в 15.00 в ресторане «Кинза и мята» в ТРЦ «Пионер» пройдет первый промежуточный розыгрыш призов. Здесь будут разыграны iPhone8, бытовая техника, путевки в Горный Алтай и многое другое.
Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!