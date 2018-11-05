Купи безалкогольное пиво от «Форштадтской пивоварни» и выиграй автомобиль, бытовую технику и поездки в Горный Алтай

Стать ее участником легко: необходимо приобрести три литра безалкогольных напитков и получить специальный купон. Срок проведения акции с 08.09.2018 по 23.02.2019.

Уже 10 ноября 2018 года в 14.00 в ресторане «Кинза и мята» в ТРЦ «Пионер» пройдет очередное промежуточный розыгрыш призов. Здесь будут разыграны телевизоры, бытовая техника, сертификаты на проживание в Парк-отеле «Ая», наборы фирменной атрибутики от «Форштадтской пивоварни».

В октябре компания уже провела первый промежуточный розыгрыш, на котором присутствовало более 100 человек.

Информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количествах призов, сроках, месте и порядке их получения узнавайте на сайте розыгрышавтомобиля.рф и в магазинах-барах СИВЕЕRЯК Altay!