20 лет делаем качественную мебель для вас

Фабрика производит кухонные гарнитуры, столы и стулья из натуральных материалов. Изделия отличаются долгим сроком службы, невысокой стоимостью и соответствуют требованиям моды.
Например, стул «Элегант» производится нашей компанией более 15 лет, но до сих пор продолжает влюблять в себя покупателей. Главное достоинство этой модели — изгиб спинки, который обеспечит вам комфортное сидение и максимальное расслабление даже после самого тяжелого рабочего дня!
Мебель из наличия вы можете приобрести по адресу: пр. Косманавтов, 6в, торговый центр «Алтай» (отдел МебельСАД).
Оформить заказ на стулья в индивидуальном цвете и ткани, которые идеально впишутся в ваш интерьер, можно по ватсап.
Действует доставка.
ООО «ТиАС»
Адрес: пр. Космонавтов, 6в, торговый центр «Алтай» (отдел МебельСАД)
- 8 (3852) 501−201
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