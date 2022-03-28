20 лет делаем качественную мебель для вас

Компания «ТиАС» представляет свою продукцию на рынке около 20 лет. За эти годы, тенденции моды нашли отражение в новых оттенках цвета, стиле и функциональности. Но всегда неизменными остаются качество и цена.

Фабрика производит кухонные гарнитуры, столы и стулья из натуральных материалов. Изделия отличаются долгим сроком службы, невысокой стоимостью и соответствуют требованиям моды.

Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС» Корпусная мебель. ООО «ТиАС»

Например, стул «Элегант» производится нашей компанией более 15 лет, но до сих пор продолжает влюблять в себя покупателей. Главное достоинство этой модели — изгиб спинки, который обеспечит вам комфортное сидение и максимальное расслабление даже после самого тяжелого рабочего дня!

Мебель из наличия вы можете приобрести по адресу: пр. Косманавтов, 6в, торговый центр «Алтай» (отдел МебельСАД).

Оформить заказ на стулья в индивидуальном цвете и ткани, которые идеально впишутся в ваш интерьер, можно по ватсап.

Действует доставка.

Корпусная мебель. ООО «ТиАС»

ООО «ТиАС»

Адрес: пр. Космонавтов, 6в, торговый центр «Алтай» (отдел МебельСАД)