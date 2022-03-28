28 марта
﻿
Потребитель
685

20 лет делаем качественную мебель для вас

Компания «ТиАС» представляет свою продукцию на рынке около 20 лет. За эти годы, тенденции моды нашли отражение в новых оттенках цвета, стиле и функциональности. Но всегда неизменными остаются качество и цена.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»

Фабрика производит кухонные гарнитуры, столы и стулья из натуральных материалов. Изделия отличаются долгим сроком службы, невысокой стоимостью и соответствуют требованиям моды.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»
Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»

Например, стул «Элегант» производится нашей компанией более 15 лет, но до сих пор продолжает влюблять в себя покупателей. Главное достоинство этой модели — изгиб спинки, который обеспечит вам комфортное сидение и максимальное расслабление даже после самого тяжелого рабочего дня!

Мебель из наличия вы можете приобрести по адресу: пр. Косманавтов, , торговый центр «Алтай» (отдел МебельСАД).

Оформить заказ на стулья в индивидуальном цвете и ткани, которые идеально впишутся в ваш интерьер, можно по ватсап.

Действует доставка.

Корпусная мебель.
Корпусная мебель.
ООО «ТиАС»

ООО «ТиАС»

Адрес: пр. Космонавтов, , торговый центр «Алтай» (отдел МебельСАД)

  • Реклама
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость