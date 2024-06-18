18 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Потребитель
Erid:

Лето уже в разгаре, а вы все еще не придумали, чем занять своего ребенка

Есть отличная идея: летняя IT-смена в «Алгоритмике».

Летняя IT-смена в «Алгоритмике».
Летняя IT-смена в «Алгоритмике».
Источник: ИП Полякова М. В.

Подарите ребенку лето, наполненное знаниями и творчеством, — отправьте его в полезное путешествие в цифровой мир.

«Алгоритмика» заинтересует детей перспективными профессиями и прокачает навыки 21 века, без которых в этих профессиях не обойтись!

Дети качественно отдохнут в компании сверстников и научатся:

  • Цифровой грамотности, геймдизайну и другим IT-профессиям;
  • 3D-моделированию, созданию иллюстраций и анимаций;
  • Обучать и использовать нейросети для создания собственных проектов;
  • Генерировать идеи для IT-проектов, создавать прототипы и тестировать их.
Летняя IT-смена в «Алгоритмике».
Летняя IT-смена в «Алгоритмике».
Источник: ИП Полякова М. В.

Обучение онлайн или оффлайн — выбирайте удобный формат! С вашими детьми будут заниматься квалифицированные специалисты, умеющие увлечь своим предметом.

Бронируйте место по телефону: +7 (905) 925-66-87.

Сделайте лето продуктивным для вашего ребенка.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

  • Реклама
  • ИП Полякова М. В.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Все события
Топ-5 маршрутов лета
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и эстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость