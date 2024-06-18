Лето уже в разгаре, а вы все еще не придумали, чем занять своего ребенка

Подарите ребенку лето, наполненное знаниями и творчеством, — отправьте его в полезное путешествие в цифровой мир.
«Алгоритмика» заинтересует детей перспективными профессиями и прокачает навыки 21 века, без которых в этих профессиях не обойтись!
Дети качественно отдохнут в компании сверстников и научатся:
- Цифровой грамотности, геймдизайну и другим IT-профессиям;
- 3D-моделированию, созданию иллюстраций и анимаций;
- Обучать и использовать нейросети для создания собственных проектов;
- Генерировать идеи для IT-проектов, создавать прототипы и тестировать их.
Летняя IT-смена в «Алгоритмике».
Источник: ИП Полякова М. В.
Обучение онлайн или оффлайн — выбирайте удобный формат! С вашими детьми будут заниматься квалифицированные специалисты, умеющие увлечь своим предметом.
Бронируйте место по телефону: +7 (905) 925-66-87.
Сделайте лето продуктивным для вашего ребенка.
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