Лето уже в разгаре, а вы все еще не придумали, чем занять своего ребенка

Есть отличная идея: летняя IT-смена в «Алгоритмике».

Источник: ИП Полякова М. В.

Подарите ребенку лето, наполненное знаниями и творчеством, — отправьте его в полезное путешествие в цифровой мир.

«Алгоритмика» заинтересует детей перспективными профессиями и прокачает навыки 21 века, без которых в этих профессиях не обойтись!

Дети качественно отдохнут в компании сверстников и научатся:

Цифровой грамотности, геймдизайну и другим IT-профессиям;

3D-моделированию, созданию иллюстраций и анимаций;

Обучать и использовать нейросети для создания собственных проектов;

Генерировать идеи для IT-проектов, создавать прототипы и тестировать их.

Летняя IT-смена в «Алгоритмике». Источник: ИП Полякова М. В.

Обучение онлайн или оффлайн — выбирайте удобный формат! С вашими детьми будут заниматься квалифицированные специалисты, умеющие увлечь своим предметом.

Бронируйте место по телефону: +7 (905) 925-66-87.

Сделайте лето продуктивным для вашего ребенка.

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