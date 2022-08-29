29 августа
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Потребитель

Линия для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации ожидает новых заказов

Компания «СибТара» — один из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири. «СибТара» успешно реализовала инвестиционный проект стоимостью 1 250 000 $. В производственный цех гофротары приобретена автоматическая поточная линия для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации производителя «TSY», который входит в число лидеров, выпускающих оборудование для гофропромышленности высокого качества во всем: от качества сборки оборудования до качества производимой продукции.

Демонстрация работы автоматической поточной линии для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации.
Демонстрация работы автоматической поточной линии для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации.
Анна Зайкова.

Производственная линия выполняет следующие технологические операции:

  • возможностью нанесения печати трех цветов;
  • просечки;
  • высечки;
  • нанесение поперечной рилевки.

Процесс производства на данной линии максимально автоматизирован. Управление осуществляется одним оператором с монитора, обладающего полной компьютерной системой управления.

Управление оператором линией для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации.
Управление оператором линией для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации.
Анна Зайкова.

На входе линия принимает заготовки из гофрокартона, а на выходе мы получаем уже скрепленную стреп-лентой кипу с указанным в заявке количеством гофрокоробок. Такая линия требует минимального ручного труда — это встреча укладчиком-упаковщиком готовой кипы на выходе и ее подготовка к транспортировке.

Такое оборудование позволяет нам работать практически с любым гофрокартоном, что напрямую влияет на конечную стоимость упаковки и повышает ее конкурентоспособность.

Улучшенное качество печати обеспечивают вакуумный колпак удаления пыли и применение быстросохнущих красок в сочетании с флексографическими формами, дающими конкретный визуальный эффект. Память до 1000 заказов позволяет экономить время настройки и минимизировать брак.

Реализация такого масштабного проекта позволила компании «СибТара» увеличить количество рабочих мест, значительно повысить производственные скорости, а значит сократить сроки изготовления заказов и улучшить качество выпускаемой упаковочной продукции, удовлетворить спрос на экологичную и недорогую гофроупаковку.

Укладчик-упаковщик компании &quot;СибТара&quot;.
Укладчик-упаковщик компании «СибТара».
Анна Зайкова.

Компания «СибТара» предлагает вам сотрудничество! Изготовим любые упаковочные решения для вашего бизнеса интересующих вас размеров и форматов. Окажем всестороннюю поддержку в реализации индивидуальных заказов. Узнайте стоимость по телефону: 8−800−222−93−62 — звонок для вас бесплатный.

Справка

Компания «СибТара» основана в 1997 году. В этом году празднует свой 25-летний юбилей! Четверть века выпускает гофропродукцию для различных нужд, для упаковки самых разных категорий товаров, а также занимается сбором макулатуры с последующей ее переработкой и выпуском экологичной упаковки под яйцо из бумажной массы.

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