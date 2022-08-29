Линия для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации ожидает новых заказов

Компания « СибТара » — один из крупнейших производителей тарного картона и гофропродукции в Сибири. «СибТара» успешно реализовала инвестиционный проект стоимостью 1 250 000 $. В производственный цех гофротары приобретена автоматическая поточная линия для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации производителя «TSY», который входит в число лидеров, выпускающих оборудование для гофропромышленности высокого качества во всем: от качества сборки оборудования до качества производимой продукции.

Производственная линия выполняет следующие технологические операции:

возможностью нанесения печати трех цветов;

просечки;

высечки;

нанесение поперечной рилевки.

Процесс производства на данной линии максимально автоматизирован. Управление осуществляется одним оператором с монитора, обладающего полной компьютерной системой управления.

Управление оператором линией для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации. Анна Зайкова.

На входе линия принимает заготовки из гофрокартона, а на выходе мы получаем уже скрепленную стреп-лентой кипу с указанным в заявке количеством гофрокоробок. Такая линия требует минимального ручного труда — это встреча укладчиком-упаковщиком готовой кипы на выходе и ее подготовка к транспортировке.

Такое оборудование позволяет нам работать практически с любым гофрокартоном, что напрямую влияет на конечную стоимость упаковки и повышает ее конкурентоспособность.

Улучшенное качество печати обеспечивают вакуумный колпак удаления пыли и применение быстросохнущих красок в сочетании с флексографическими формами, дающими конкретный визуальный эффект. Память до 1000 заказов позволяет экономить время настройки и минимизировать брак.

Реализация такого масштабного проекта позволила компании «СибТара» увеличить количество рабочих мест, значительно повысить производственные скорости, а значит сократить сроки изготовления заказов и улучшить качество выпускаемой упаковочной продукции, удовлетворить спрос на экологичную и недорогую гофроупаковку.

Укладчик-упаковщик компании «СибТара». Анна Зайкова.

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Справка

Компания «СибТара» основана в 1997 году. В этом году празднует свой 25-летний юбилей! Четверть века выпускает гофропродукцию для различных нужд, для упаковки самых разных категорий товаров, а также занимается сбором макулатуры с последующей ее переработкой и выпуском экологичной упаковки под яйцо из бумажной массы.