Линия для изготовления гофрированных коробов сложной конфигурации ожидает новых заказов

Производственная линия выполняет следующие технологические операции:
- возможностью нанесения печати трех цветов;
- просечки;
- высечки;
- нанесение поперечной рилевки.
Процесс производства на данной линии максимально автоматизирован. Управление осуществляется одним оператором с монитора, обладающего полной компьютерной системой управления.
На входе линия принимает заготовки из гофрокартона, а на выходе мы получаем уже скрепленную стреп-лентой кипу с указанным в заявке количеством гофрокоробок. Такая линия требует минимального ручного труда — это встреча укладчиком-упаковщиком готовой кипы на выходе и ее подготовка к транспортировке.
Такое оборудование позволяет нам работать практически с любым гофрокартоном, что напрямую влияет на конечную стоимость упаковки и повышает ее конкурентоспособность.
Улучшенное качество печати обеспечивают вакуумный колпак удаления пыли и применение быстросохнущих красок в сочетании с флексографическими формами, дающими конкретный визуальный эффект. Память до 1000 заказов позволяет экономить время настройки и минимизировать брак.
Реализация такого масштабного проекта позволила компании «СибТара» увеличить количество рабочих мест, значительно повысить производственные скорости, а значит сократить сроки изготовления заказов и улучшить качество выпускаемой упаковочной продукции, удовлетворить спрос на экологичную и недорогую гофроупаковку.
Компания «СибТара» предлагает вам сотрудничество! Изготовим любые упаковочные решения для вашего бизнеса интересующих вас размеров и форматов. Окажем всестороннюю поддержку в реализации индивидуальных заказов. Узнайте стоимость по телефону: 8−800−222−93−62 — звонок для вас бесплатный.
Справка
Компания «СибТара» основана в 1997 году. В этом году празднует свой 25-летний юбилей! Четверть века выпускает гофропродукцию для различных нужд, для упаковки самых разных категорий товаров, а также занимается сбором макулатуры с последующей ее переработкой и выпуском экологичной упаковки под яйцо из бумажной массы.