Листы ДСП: в каких стилях интерьера рекомендовано и не рекомендовано использовать материал

Плюсы использования ДСП при обустройстве интерьера
ДСП плита — это популярный материал. И такая популярность обусловлена такими преимуществами:
- универсальность — ДСП можно изготавливать самую разную мебель, стеллажи и полки, а также плитами можно обшивать стены и потолки;
- срок эксплуатации более 10 лет;
- стойкость к гниению;
- прочность, надежность и устойчивость даже к значительным механическим нагрузкам;
- доступная цена — позволяет изготавливать качественную и при этом бюджетную мебель, особенно если сравнивать с аналогичной мебелью из МДФ или массива;
- привлекательный внешний вид;
- большой выбор расцветок, что позволяет воплощать в реальность самые необычные и смелые дизайнерские идеи.
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В каких стилях интерьера можно использовать?
Уникальность этого материала в том, что доска ДСП может использоваться практически во всех интерьерах, особенно если говорить о современных дизайнах. Этот материал идеально подходит для изготовления компактной и легкой мебели, в том числе модульной. Такая мебель часто используются в стилях хай-тек и минимализм. Кроме того, ДСП подойдет для производства мебели в стиле модерн, особенностями которого является асимметрия, плавные линии и отсутствие острых углов. Неплохим решением станет и использование ДСП в интерьерах, оформленных в скандинавском стиле.
Таким образом, этот материал станет отличным выбором в тех случаях, когда необходимо создать максимально практичный и стильный интерьер за относительно небольшие деньги.
Когда лучше отказаться от листов ДСП?
Как уже было сказано выше, плиты ДСП могут использоваться практически всегда. Но есть несколько исключений. К таким исключениям можно отнести несколько стилей: арт-деко, рококо, барокко, ампир, викторианский и английский стили. Дизайнеры не рекомендуют использовать этот материал в дорогих и роскошных интерьерах, ведь мебель в них должна изготавливаться из натурального дерева.