Листы ДСП: в каких стилях интерьера рекомендовано и не рекомендовано использовать материал

ДСП — это древесно-стружечная плита, которая представляет собой бюджетный листовой композиционный материал. Материал используется в производстве мебели и отделки помещений. По этим причинам листы ДСП являются широко востребованными, и многих людей интересует, в каких стилях интерьеров их можно использовать. Попробуем в этом разобраться.

Листы ДСП. Фото предоставлено рекламодателем.

Плюсы использования ДСП при обустройстве интерьера

ДСП плита — это популярный материал. И такая популярность обусловлена такими преимуществами:

универсальность — ДСП можно изготавливать самую разную мебель , стеллажи и полки , а также плитами можно обшивать стены и потолки;

стеллажи и полки а также плитами можно обшивать стены и потолки; срок эксплуатации более 10 лет;

стойкость к гниению;

прочность , надежность и устойчивость даже к значительным механическим нагрузкам;

надежность и устойчивость даже к значительным механическим нагрузкам; доступная цена — позволяет изготавливать качественную и при этом бюджетную мебель , особенно если сравнивать с аналогичной мебелью из МДФ или массива;

особенно если сравнивать с аналогичной мебелью из МДФ или массива; привлекательный внешний вид;

большой выбор расцветок , что позволяет воплощать в реальность самые необычные и смелые дизайнерские идеи.

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Листы ДСП. Фото предоставлено рекламодателем.

В каких стилях интерьера можно использовать?

Уникальность этого материала в том, что доска ДСП может использоваться практически во всех интерьерах, особенно если говорить о современных дизайнах. Этот материал идеально подходит для изготовления компактной и легкой мебели, в том числе модульной. Такая мебель часто используются в стилях хай-тек и минимализм. Кроме того, ДСП подойдет для производства мебели в стиле модерн, особенностями которого является асимметрия, плавные линии и отсутствие острых углов. Неплохим решением станет и использование ДСП в интерьерах, оформленных в скандинавском стиле.

Таким образом, этот материал станет отличным выбором в тех случаях, когда необходимо создать максимально практичный и стильный интерьер за относительно небольшие деньги.

Интерьер. Фото предоставлено рекламодателем.

Когда лучше отказаться от листов ДСП?

Как уже было сказано выше, плиты ДСП могут использоваться практически всегда. Но есть несколько исключений. К таким исключениям можно отнести несколько стилей: арт-деко, рококо, барокко, ампир, викторианский и английский стили. Дизайнеры не рекомендуют использовать этот материал в дорогих и роскошных интерьерах, ведь мебель в них должна изготавливаться из натурального дерева.