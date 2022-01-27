ЛК «Европлан» и СК «АльфаСтрахование» предлагают продукт «СуперКаско»

ПАО «ЛК «Европлан»

Продукт является расширенной версией программы страхования Каско и защищает не только автотранспорт, но и ответственность лизингополучателя «Европлана».

Среди дополнительных возможностей, доступных для застрахованных по продукту «СуперКаско»:

страхование водителя и пассажиров от несчастного случая;

выплата без снижения страховой суммы за счет износа на каждый год при полном уничтожении транспортного средства;

расширенная страховая выплата без справок и др.

Программа «СуперКаско» доступна для нового автотранспорта — как личного, так и коммерческого.

Справка

Группа «АльфаСтрахование» — крупнейшая частная российская страховая группа с универсальным портфелем страховых услуг, который включает как комплексные программы защиты интересов бизнеса, так и широкий спектр страховых продуктов для частных лиц. Группа объединяет АО «АльфаСтрахование», ООО «АльфаСтрахование-Жизнь», ООО «АльфаСтрахование-ОМС», ООО «Медицина АльфаСтрахования» и входит в состав финансово-промышленного консорциума «Альфа-Групп». Услугами «АльфаСтрахование» пользуются более 31 млн человек и свыше 106 тыс. предприятий. Региональная сеть насчитывает 270 филиалов и отделений по всей стране. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих международных и российских рейтинговых агентств: «ВВ+» по шкале Fitch Ratings, «ВВB-" по шкале S&P и «ruАAA» по шкале «Эксперт РА» и «ААА |ru|" по шкале «Национального рейтингового агентства».



ПАО «ЛК «Европлан» — многолетний лидер рынка автолизинга в России (данные «Эксперт РА»). Входит в ТОП-15 крупнейших автолизинговых компаний в Европе (данные Leaseurope). Работает на рынке с 1999 года. «Европлан» оказывает юридическим и физическим лицам полный спектр услуг по приобретению в лизинг и дальнейшей эксплуатации легкового, грузового, коммерческого автотранспорта, а также спецтехники. C 2015 года является ключевым участником государственных программ субсидирования Минпромторга РФ. Партнёрами «Европлана» по лизингу являются более 60 компаний-автопроизводителей и импортеров, а также более 4000 дилерских центров по всей стране. Региональная сеть — 83 офиса в разных городах России. Надежность и финансовую устойчивость компании подтверждают рейтинги ведущих российских и международных агентств: Moody’s — «Ba1» прогноз «Стабильный». АКРА — A+ прогноз «Стабильный». Сайт — www.europlan.ru.